montepremi degli altri Grandi Giri (compensi attribuiti dalla Vuelta (cioè da ASO) anche per tutte le altre maglie... Parliamo di un montepremi complessivo di 1.112.640€. Si parte con la Vuelta di Spagna 2022 e facciamo un po' i conti in tasca ai corridori dopo aver già visto idegli altri Grandi Giri ( ecco quello del Giro d'Italia ). Negli ultimi tempi abbiamo anche revisionato gli ingaggi dei corridori più importanti al mondo , ma questa volta andiamo a vedere il montepremi della corsa spagnola che è rimasto immutato dal 2017. Quanto vale allora vincere la classifica generale? E quanto vale vincere una tappa? Quanto vale indossare la maglia roja anche solo per un giorno? Ecco tutti i(cioè da) anche per tutte le altre maglie... Parliamo di un

Partiamo dal premio più ambito e più importante. Quanto porta a casa il vincitore della Vuelta di Spagna? Ben 150.000€: non è il Tour o il Giro, ma è comunque una discreta somma per chi trionferà a Madrid l'11 settembre prossimo. Ricordiamo, però, che il corridore che vincerà la generale dividerà questa somma con tutti i suoi compagni, lo staff e i dirigenti accompagnatori del team. Una divisione equa per garantire dei compensi anche a quei corridori che, facendo i gregari, non prendono nulla, o ai membri dello staff, anche loro lasciati al semplice stipendio. 57.985 euro per il secondo classificato, 30 mila euro per il terzo. I premi vengono assegnati fino al 20° posto della classifica generale.

Classifica generale: i guadagni in base ai piazzamenti

Posizione Compenso 1. 150.000€ 2. 57.985€ 3. 30.000€ 4. 15.000€ 5. 12.500€ 6. 9.000€ 7. 9.000€ 8. 6.000€ 9. 6.000€ 10. 3.800€ 11. 3.800€ 12. 3.800€ 13. 3.800€ 14. 3.800€ 15. 3.800€ 16. 3.800€ 17. 3.800€ 18. 3.800€ 19. 3.800€ 20. 3.800€

Giro d'Italia il 1° classificato porta a casa 115.668€ a cui si aggiungono altri "premi speciali" 150.000€ che arrivano grazie agli sponsor. Jai Hindley, vincitore del Giro d'Italia 2022, ha guadagnato complessivamente 265.668€ con la maglia rosa conquistata sul Fedaia e mostrata Vingegaard ha portato a casa 500 mila euro solo con la conquista della maglia gialla. Se andiamo però a vedere i premi assegnati negli altri Grandi Giri, però, non c'è paragone. Alil 1° classificato porta a casaa cui si aggiungono altri "premi speciali"che arrivano grazie agli sponsor., vincitore del Giro d'Italia 2022, ha guadagnato complessivamentecon la maglia rosa conquistata sul Fedaia e mostrata a tutti all'Arena di Verona . Non parliamo neanche del Tour de France, doveha portato a casasolo con la conquista della maglia gialla.

Arrivi di tappa: i premi in denaro

Posizione Compenso 1. 11.000€ 2. 5.500€ 3. 2.700€ 4. 1.500€ 5. 1.100€ 6. 900€ 7. 900€ 8. 650€ 9. 650€ 10. 360€ Dall'11. al 20. 360€

E poi ci sono gli arrivi di tappa. Anche qui i premi vanno dal 1° al 20° classificato. Il vincitore di ciascuna tappa si porterà a casa 11.000€ (10€ in meno del Giro d'Italia). C'è anche una speciale classifica a squadre per tappa, dove si somma il tempo dei migliori tre corridori di quel determinato team (ecco come si compone, tra l'altro, la classifica a squadre finale). 400€ alla migliore squadra del giorno, 200€ alla seconda e 100€ alla terza.

Altri premi: quanto vale un giorno in maglia roja?

Classifica/maglia Compenso Maglia roja 500€ al giorno Maglia verde 100€ al giorno Maglia a pois blu 100€ al giorno Maglia bianca 100€ al giorno Combattivo di giornata 200€ al giorno

Vengono assegnati premi in denaro anche ai leader di ciascuna classifica e a chi indossa un particolare tipo di maglia. I premi, in questo caso, verranno versati dagli sponsor che si legano a quel marchio. Indossare la maglia roja, anche solo per un giorno, frutta 500€. Poi abbiamo 100€ per la maglia verde, per la maglia a pois blu e per la maglia bianca. 200€ al giorno, invece, per chi viene nominato combattivo di giornata nominato dall'apposita commissione di esperti.

E se qualcuno portasse la maglia verde o la maglia bianca anche se non è il leader di quella determinata classifica? Può capitare durante un Grande Giro che è un corridore si ritrovi ad essere leader di due (o più) classifiche. Nel finale di Tour, per esempio, Vingegaard era 1° sia nella classifica generale che nella classifica scalatori. La maglia pois l'ha portata fino a Parigi Geschke al suo posto, visto che era secondo in quella determinata classifica. In questo caso, anche il 2° classificato, perché 'indossatore' di quella maglia, ha diritto ad un compenso. Del 50% rispetto al giornaliero di leader di quella classifica.

Le altre classifiche

La classifica a punti finale (maglia verde)

Piazzamento Compenso 1. 11.000€ 2. 5.000€ 3. 2.000€

La classifica scalatori (maglia a pois blu)

Piazzamento Compenso 1. 13.000€ 2. 6.600€ 3. 3.500€

La classifica giovani (maglia bianca)

Piazzamento Compenso 1. 11.000€ 2. 5.000€ 3. 2.000€

La classifica a squadre

Piazzamento Compenso 1. 12.500€ 2. 7.500€ 3. 5.500€ 4. 4.300€ 5. 3.200€ 6. 2.200€ 7. 1.100€ 8. 1.000€

Supercombattivo: 3000€

Vincere le altre classifiche non frutta come vincere la classifica generale, ma comunque porti a casa qualcosa. 13.000€ per il vincitore della classifica scalatori, 11 mila invece per la classifica a punti e per la classifica dei giovani. 12.500€, invece, per chi vince la classifica a squadre. Il supercombattivo della Vuelta si becca 3000€.

Sprint intermedi e GPM

Traguardo volante

Piazzamento Compenso 1. 550€ 2. 180€ 3. 95€

GPM 4a categoria

Piazzamento Compenso 1. 100€ 2. 60€

GPM 3a categoria

Piazzamento Compenso 1. 115€ 2. 80€

GPM 2a categoria

Piazzamento Compenso 1. 230€ 2. 155€

GPM 1a categoria

Piazzamento Compenso 1. 460€ 2. 310€

Cima Alberto Fernández (Hors catégorie)

Piazzamento Compenso 1. 1000€ 2. 615€

E chiudiamo con i premi rimanenti, quello derivati dai piazzamenti a traguardi volanti e GPM. Premio speciale Alberto Fernández alla cima più alta di questa edizione della Vuelta, con 1000€ al primo corridore che transiterà sull'Alto Hoya de la Mora (Hors catégorie).

