Andiamo a vedere tutte le classifiche dopo questa terza tappa che ha visto una nuova vittoria di Sam Bennett che ha concesso il bis e incrementa il proprio vantaggio nella classifica a punti su Mads Pedersen. Cambia invece, ancora, la maglia roja, conche balza in testa alla classifica per il gioco dei piazzamenti. Era dal 2015 che un italiano non era leader della generale... Non cambiano invece classifica a squadre, classifica giovani e classifica scalatori con Jumbo Visma, Hayter e van den Berg che restano in testa.