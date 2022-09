Boy van Poppel dell'Intermarché-Wanty Gobert e Santiago Buitrago della Bahrain Victorious. E che peccato per il colombiano, vincitore usando le bolle come si dovrebbe fare? Evenepoel ha fatto Altro giorno di Vuelta e altri positivi al covid. Lasciano la corsa anchedell'Intermarché-Wanty Gobert edella Bahrain Victorious. E che peccato per il colombiano, vincitore al Giro della tappa di Lavarone , che avremmo visto all'attacco nelle prossime tappe di montagna. Con queste ulteriori positività, sale a 19 il bilancio dei corridori ritiratosi causa covid . Un bilancio che da un lato preoccupa, dall'altro impone una reazione. Tutti i corridori e le squadre stannocome si dovrebbe fare?ha fatto un appunto all'organizzazione di corsa l'altro giorno per le troppe persone presenti sul traguardo. Ma c'è qualcuno che mette sul piatto altre condizioni. Se la stragrande maggioranza di questi corridori sono asintomatici perché mandarli a casa? E soprattutto, perché, fare tamponi tutti i giorni anche a chi non ha i sintomi?

Mike Teunissen (Jumbo Visma)

All’interno delle squadre stiamo facendo davvero tutto quello possiamo. Ma sono le cose che non sono nel nostro controllo che ci stanno ‘uccidendo’, come spostarci su un aereo tutti insieme. Ogni squadra aveva sul volo del trasferimento 12-13 persone, fra corridori e staff, e gli aerei erano pieni. Tutti avevano le mascherine, ma il vero problema è che il giorno dopo salta fuori un positivo che era sull’aereo insieme a te. Cosa dovremmo fare? Non sta a me deciderlo. Io posso dire che tutti vedono che la vita ormai è tornata alla normalità, com’era prima, ma sembra che questo non sia il caso del ciclismo. Alla fine, poi, quello che sarebbe a rischio è la salute dei corridori. È quello il problema. Speriamo almeno di arrivare a Madrid in un numero decente di corridori. [Teunissen a Cycling Weekly]

Dries Devenyns (Quick Step)

Se continuiamo con i test, la cosa è impossibile da gestire. Se facciamo gli esami ogni giorno, almeno uno o due corridori dovranno ritirarsi. Per noi è complicato tenere la situazione sotto controllo, se poi fuori dalla ‘bolla’ tutti si comportano in modo normale. Magari dovremmo iniziare a dargli meno importanza? Mandate a casa il corridore se sta male, altrimenti trattate la cosa come se fosse una malattia normale. [Devenyns a Cycling Weekly]

Alex Kirsch (Trek Segafredo)

Non sarà la risposta giusta da dare, ma forse dovremmo smetterla con i test. Per dire, io al Tour de France 2022 non sono stato bene per diversi giorni, ma non era covid. E così ho sempre potuto prendere il via delle tappe. [Kirsch a Cycling Weekly]

