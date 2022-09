Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022, 16ª tappa - Mas ci prova al traguardo volante, ma il secondo di abbuono lo prende Pedersen

VUELTA DI SPAGNA - Il gruppo raggiunge Alcala del Rio per l'unico traguardo volante della 16ª tappa. Enric Mas cerca di sprintare per guadagnare un secondo di abbuono in chiave classifica generale, ma il tentativo fallisce: Mads Pedersen è troppo veloce per lo spagnolo.

00:00:39, un' ora fa