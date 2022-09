Arriva il 24° caso di covid da inizio corsa e, dunque, il 23° ritiro. Seha continuato la sua Vuelta per un tampone positivo ma con bassa carica virale , non è lo stesso perche è costretto a lasciare la Vuelta dopo i tamponi molecolari eseguiti durante il giorno di riposo. Il belga dellaè, quindi, il 39° corridore a lasciare questa 77esima edizione della Vuelta.

Lotto Soudal che resta con soli 4 corridori visto che nelle due settimane precedenti avevano lasciato per covid anche Drizners e Sweeny, mentre il primo ad abbandonare in questa Vuelta era stato Steff Cras a causa di una frattura al gomito destro. Da Sanlúcar de Barrameda ripartiranno invece De Gent, Beullens, Malecki e il nostro Filippo Conca.

