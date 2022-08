Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - A terra Geoghegan Hart, giù anche Harper che finisce contro il guardrail

VUELTA DI SPAGNA - Dopo Carapaz e Sivakov, la Ineos Grenadiers vede scivolare in classifica generale anche Geoghegan Hart che è vittima di una caduta proprio all'approccio dell'ultima salita di giornata. Così come Chris Harper che finisce contro il guardrail. Non una giornata facile neanche per i Jumbo Visma: dopo il ritiro di Kuss, sono caduti Teunissen e, appunto, Harper.

00:00:36, un' ora fa