A poche ore dalla cronosquadre inaugurale di Utrecht, la Vuelta perde uno dei 176 corridori iscritti per lo start olandese. Si tratta di Manuel Peñalver che avrebbe disputato il primo grande giro in carriera. Il 23enne lascia così in inferiorità numerica la Burgos BH che si presenterà al via di questa sera con 7 uomini.

Ieri il team spagnolo aveva dovuto sostituire uno dei suoi uomini migliori, Angel Madrazo, anche lui risultato positivo. Al suo posto il monegasco Langellotti. Penalver è normalmente il compagno di stanza dello stesso Madrazo, fortunatamente il resto della squadra e lo staff sono risultati negativi al tampone di questa mattina.

