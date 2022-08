Mike Teunissen è, per ora, in maglia roja, riuscirà a portarla anche a Bilbao? La prima volata di gruppo l'ha vinta Sam Bennett a Utrecht , ma a Breda si rinnova la sfida con i vari Ackermann, Mads Pedersen, Merlier e gli altri velocisti che vogliono cogliere una delle poche occasioni a disposizione per gli sprinter. Sarà ancora il trenino della Bora a trionfare o arriverà un nuovo vincitore? Questa è l'ultima tappa, inoltre, in territorio neerlandese, poi da martedì si farà ritorno in Spagna con una frazione che metterà già a dura prova gli uomini di classifica è, per ora, in maglia roja, riuscirà a portarla anche a Bilbao?

Ad

Dove vedere la 3a tappa della Vuelta di Spagna

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23

La 3a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 12.00. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

CHI VINCE LA VUELTA 2022? Primoz Roglic Jai Hindley Richard Carapaz Simon Yates João Almeida Miguel Ángel López Enric Mas Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Remco Evenepoel Mikel Landa Altro

Il percorso

Altra tappa per velocisti, l'ultima in terra neerlandese con piccolo sconfinamento in Belgio a Baarle-Nassau (in realtà è un enclave del Belgio nei Paesi Bassi). Rispetto alla frazione precedente, questa tappa è ancora più piatta con soli 255 metri di dislivello. Dopo 133 km avremo un muro più che un GPM: il Rijzendeweg di 4a categoria (0,4 km al 3,7%). A 23 km dall'arrivo, poi, il traguardo volante di Sint Willebrord che dà secondi di abbuono, appetibili già per gli uomini di classifica.

Tutte le salite

-Al km 133,8 Rijzendeweg (4a categoria): 0,4 km al 3,7%;

Mamma che rischio! Arriva il gruppo: un genitore tira via il passeggino all'ultimo

I favoriti

Sam Bennett si candida ad un'altra vittoria. Il morale c'è, l'aiuto pure visto il lavoro fatto in favore dell'irlandese da Danny van Poppel che dopo anni di volate in proprio Merlier però vuole subito il riscatto dopo il 3° posto dell'ultima frazione. Il corridore belga, infatti, vuole ripagare quanto fatto dalla sua Alpecin Deceuninck che aveva controllato alacremente la corsa. Dopo il successo di Utrecht,si candida ad un'altra vittoria. Il morale c'è, l'aiuto pure visto il lavoro fatto in favore dell'irlandese dache dopo anni di volate in proprio si è riscoperto grande lead out però vuole subito il riscatto dopo il 3° posto dell'ultima frazione. Il corridore belga, infatti, vuole ripagare quanto fatto dalla sua Alpecin Deceuninck che aveva controllato alacremente la corsa.

Non mancano altri avversari. Da Mads Pedersen, 2° nell'ultima volata, a Ackermann che vuole riscattarsi dopo non essersi neanche visto per la vittoria ad Utrecht. E chissà che non ci voglia riprovare Teunissen. Un po' per mettere al sicuro la Roja, un po' per portare a casa un altro successo alla Jumbo Visma.

Poi ci sono Coquard, Stewart, Molano, Degenkolb, Einhorn, Thijssen, Groves. Insomma, non mancano i velocisti in questa Vuelta. C'è anche il nostro Davide Cimolai che però deve riuscire a portare nella miglior posizione possibile Coquard.

Merlier, Sam Bennett *****

Mads Pedersen, Groves, Ackermann ****

McLay, Teunissen, Coquard, Stewart, Hayter ***

Thijssen, Einhorn, Degenkolb, Molano, Wright, Alaphilippe **

Danny van Poppel, Boy van Poppel, Beullens, Canal, Vendrame, Affini, Cimolai, Impey, Bevin *

Sam Bennett batte un colpo! Rivivi la sua volata vincente

Info utili

-Orario di partenza: 12.52;

-Orario d'arrivo: tra le 17.04 e le 17.28;

-Lunghezza: 193,5 km;

-Dislivello: 237 metri;

-GPM: 1;

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna L'Albo d'oro della Vuelta: tutti i vincitori dal 1935 al 2021 15/08/2022 ALLE 02:46