Cistierna in Castiglia e León. C'è un GPM di 1a categoria di 22,4 km, 3178 metri di dislivello, ma il GPM è posto a metà tappa e non ci sarà la sfida tra i big. Molto probabile l'arrivo di un fuggitivo e occhio a sortite offensive da lontano di Mads Pedersen che cercherà, ovviamente, punti per la maglia verde dopo Dopo le fatiche dell'Ascensión al Pico Jano , il primo arrivo in salita di questa Vuelta che ha visto il successo di Jay Vine, arriva una tappa transitoria che porta tutti ain Castiglia e León. C'è un GPM di 1a categoria di 22,4 km,, ma il GPM è posto a metà tappa e non ci sarà la sfida tra i big. Molto probabile l'arrivo di un fuggitivo e occhio a sortite offensive da lontano diche cercherà, ovviamente, punti per la maglia verde dopo tre secondi posti consecutivi . Ma sicuri che non parta nessuno di quelli di classifica? Sì, anche perché sabato e domenica ce ne saranno di salite tra Colláu Fancuaya e Les Praeres.

Dove seguire la 7a tappa della Vuelta in diretta tv e live streaming

La 7a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.45. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Tappa ideale per le azioni in fuga. C'è un GPM di 1a categoria, ma posto a metà tappa, e 3178 metri di dislivello. C'è l'infinito Puerto de San Glorio di 22,4 km al 5,5%, con picco massimo all'11%. Dopo il GPM ci sarà la discesa, un piccolo dentello e il traguardo volante di Las Salas con secondi di abbuono. Poi l'arrivo di Cistierna in cui si concluderà il tutto con una volata a ranghi ristretti.

Tutte le salite

-Al km 125,8 Puerto de San Glorio (1a categoria): 22,4 km al 5,5%;

I favoriti

Favorito numero 1 d'obbligo, Mads Pedersen. Dopo quanto visto nelle prime tappe, l'ex campione del mondo sembra il più adatto a cogliere la fuga giusta e poi regolare tutti nella volata di poche unità che ci sarà a Cistierna. Occhio anche a corridori come Hayter, Impey e Wright che, dopo aver mancato l'assalto alla maglia roja, potrebbe rincuorarsi con una vittoria di tappa.

Difficile che Sam Bennett si inserisca nella fuga, ma è possibile che altri velocisti, o passisti veloci, ci provino per tentare il colpaccio. Degenkolb, McLay, Arndt, Stewart, Teunissen, sono tutti corridori che possono far parte della fuga e provarci poi all'arrivo.

Occhio a profili un po' più importanti come Lutsenko (e altri). Tanto s'è capito che il kazako non fa classifica generale e sarà solito provarci in queste tappe mosse.

Mads Pedersen *****

Hayter, Impey, Wright ****

Arndt, Bevin, Stewart, Teunissen, Degenkolb, McLay ***

Sam Bennett, Groves, Battistella, Coquard, Pacher, Einhorn, Beullens **

Alaphilippe, Cavagna, Stannard, Lutsenko, Merlier, D.van Poppel, Lienhard, Padun *

Info utili

-Orario di partenza: 12.30;

-Orario d'arrivo: tra le 17.15 e le 17.46;

-Lunghezza: 190 km;

-Dislivello: 3178 metri;

-GPM: 1;

