Carapaz con Geoghegan Hart e Sivakov che, però, hanno dato supporto all'ecuadoriano per rientrare in gruppo e a non avere ulteriori problemi. Ma come sta il capitano degli uomini in nero? Carapaz si dice tranquillo, una botta e nulla di più. Pronto per battagliare e recuperare quei 13'' da Roglic persi durante La tappa di Breda, poi vinta da Sam Bennett , è stata un po' movimentata a causa di qualche caduta, una su tutte quella dei corridori della Ineos Grenadiers. A terracon Geoghegan Hart e Sivakov che, però, hanno dato supporto all'ecuadoriano per rientrare in gruppo e a non avere ulteriori problemi. Ma come sta il capitano degli? Carapaz si dice tranquillo, una botta e nulla di più. Pronto per battagliare e recuperare quei 13'' da Roglic persi durante la cronosquadre di Utrecht

Ad

CHI VINCE LA VUELTA 2022? Primoz Roglic Jai Hindley Richard Carapaz Simon Yates João Almeida Miguel Ángel López Enric Mas Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Remco Evenepoel Mikel Landa Altro

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23

Le parole di Carapaz

Sto bene. È stata una tappa abbastanza veloce e un po’ pericolosa, ma l’abbiamo superata bene e ora ci stiamo dirigendo verso la Spagna, che è un territorio che conosciamo un po’ meglio. A volte gli incidenti più stupidi sono i peggiori, ma questa volta sto bene, non è successo niente di brutto, è stato solo uno spavento. [Richard Carapaz a Cyclingnews]

La squadra ha potuto riportarmi in gruppo abbastanza rapidamente. L’importante è che mi senta bene e che andiamo in Spagna. Non c’è dolore, niente di niente. L’unica cosa che è successa è che sono sceso dalla bici abbastanza velocemente

Vince ancora Bennett, Woods a casa, Affini nuovo leader: gli highlights

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Boato per Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

Vuelta di Spagna L'Albo d'oro della Vuelta: tutti i vincitori dal 1935 al 2021 15/08/2022 ALLE 02:46