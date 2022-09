Roglic e Enric Mas proveranno a far cadere Evenepoel (Jay Vine contro Richard Carapaz. Entrambi hanno già vinto due tappe, con l'ecuadoriano che si è rimesso in carreggiata grazie ai successi a Peñas Blancas Carlos Rodríguez. Tutto pronto per l'inizio della terza settimana della Vuelta, quella decisiva. Da una parteproveranno a far cadere guarda la classifica ), ma anche la classifica scalatori resta apertissima. Abbiamocontro. Entrambi hanno già vinto due tappe, con l'ecuadoriano che si è rimesso in carreggiata grazie ai successi a Peñas Blancas e Sierra de la Pandera , mettendosi quindi in lotta per la maglia a pois. Ora ha 29 punti di svantaggio da Vine, ma ci sono ancora tanti punti a disposizione da qui a Madrid. Carapaz ammette che questo è il nuovo obiettivo, senza dimenticare però di dare manforte al proprio capitano

Mi sono messo al servizio di Carlos Rodríguez

È stato un giorno un po’ complicato soprattutto dopo la giornata precedente. Ho fatto un altro tentativo andando in fuga, ma mi sono reso conto che non c’era la possibilità. Dopo ho sentito in radio che Carlos Rodríguez era stato staccato dal gruppo degli uomini di classifica quindi ho detto ai direttori sportivi che mi sarei potuto fermare e salire assieme a lui. Carlos è ancora ben piazzato e questo per noi è un risultato positivo. Abbiamo ancora tante opzioni e possiamo lavorare assieme. Da parte mia ho fatto solo quello che qualsiasi altro compagno avrebbe fatto per me. [Carapaz in conferenza]

La classifica scalatori al 2° giorno di riposo

Corridore Punti 1. Jay Vine 59 2. Richard Carapaz 30 3. Thymen Arensman 22 4. Robert Stannard 21 5. Marc Soler 20

Obiettivo maglia a pois

Dopo questa settimana ci sono ancora tanti punti da giocarsi nella classifica degli scalatori. Si tratta solo di capire come le tappe evolveranno. Per me è un obiettivo, se dovessi riuscire a conquistare questa classifica, ma se non ci riuscissi andrà bene uguale. Non mi interessa rientrare nella lotta per la classifica generale o nella top 10, ero arrivato qua con un obiettivo che non sono stato in grado di raggiungere. Abbiamo elaborato il piano alternativo di vincere le tappe e ci siamo riusciti, ne ho vinte due

