Aveva piazzato il numero nel finale ma, purtroppo,si è dovuto arrendere al fato. Aveva fatto il buco con quell'attacco, mandando in difficoltà anche. Roba di secondi per carità, ma alla fine a perderci di più è stato lo sloveno che è caduto nel finale toccandosi (forse?) con. Si è temuto il peggio dopo la caduta, ma il referto medicoper il capitano della Jumbo Visma che dovrebbe continuare la corsa dopo la tappa di Tomares . Poi una decisione definitiva verrà presa comunque nella mattinata di mercoledì prima della partenza della Aracena-Monasterio de Tentudia.

Il comunicato pubblicato dal servizio medico di corsa ha specificato che Roglic ha rimediato, con quella caduta, contusioni e abrasioni superficiali a gomito destro, anca destra e ginocchio destro.

