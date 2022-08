Edoardo Affini che ha ereditato la maglia roja, simbolo della leadership della corsa spagnola. Erano ben 7 anni che un italiano non saliva sul podio con quella maglia: l'ultimo fu Fabio Aru che in quella edizione indossò la maglia rossa per 7 tappe complessive, durante il duello con Tom Dumoulin, fino alla vittoria della generale in quel di Madrid. Contrariamente ad Aru, o a Vincenzo Nibali prima di lui, Edoardo Affini non è un uomo di classifica. È un gregario di Roglic alla Jumbo Visma, ma sfrutta con piacere il grande risultato ottenuto nella 21 agosto 2022. Una data che dovremo consegnare alla storia italiana della Vuelta. Sì, perché nel giorno del bis di Sam Bennett , c'è stato un nuovo cambio della guardia in classifica generale. Mike Teunissen ha lasciato il passo al compagno di squadrache ha ereditato la maglia roja, simbolo della leadership della corsa spagnola. Erano bencon quella maglia: l'ultimo fuche in quella edizione indossò la maglia rossa per 7 tappe complessive, durante il duello con Tom Dumoulin, fino alla vittoria della generale in quel di Madrid. Contrariamente ad Aru, o aprima di lui, Edoardo Affini non è un uomo di classifica. È un gregario di Roglic alla Jumbo Visma, ma sfrutta con piacere il grande risultato ottenuto nella cronosquadre di Utrecht che ha aperto questa edizione.

Ad

Per quanti giorni Edoardo Affini indosserà la maglia roja? Teoricamente potrebbe già perderla nella tappa di Laguardia, considerando che sarà una frazione che strizza l'occhio agli uomini di classifica. Ma già questa è una bella soddisfazione per il corridore mantovano che si unisce agli altri italiani che sono stati leader della corsa spagnola. Il primo fu Angelo Conterno, leader per 18 tappe, fino alla conquista della Vuelta 1956. Ci fu Felice Gimondi, Luigi Sgarbozza, Giovanni Battaglin che vinse la Vuelta nell 1981. Ma ancora Moser, Giovannetti, Baldato, Bennati, Pozzato, Ballan. Con Affini sono diventati 21.

Vuelta di Spagna Tutte le classifiche della Vuelta dopo la 3a tappa 2 ORE FA

CHI VINCE LA VUELTA 2022? Primoz Roglic Jai Hindley Richard Carapaz Simon Yates João Almeida Miguel Ángel López Enric Mas Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Remco Evenepoel Mikel Landa Altro

Tutti gli italiani con la maglia di leader

Nome Anno Giorni da leader Angelo Conterno 1956 18 Michele Dancelli 1967 1 Felice Gimondi 1968 5 Luigi Sgarbozza 1969 3 Roberto Visentini 1980 5 Giovanni Battaglin 1981 13 Francesco Moser 1984 7 Roberto Pagnin 1987 2 Ettore Pastorelli 1988 1 Marco Giovannetti 1990 12 Gianluca Pianegonda 1995 1 Biagio Conte 1996 2 Fabio Baldato 1996 4 Fabrizio Guidi 1997 1 Danilo Di Luca 2006 2 Daniele Bennati 2007 1 Filippo Pozzato 2008 1 Daniele Bennati 2008 2 Alessandro Ballan 2008 1 Vincenzo Nibali 2010 7 Daniele Bennati 2011 1 Vincenzo Nibali 2013 13 Fabio Aru 2015 7 Edoardo Affini 2022 1*

*edizione in corso

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Edoardo Affini è la nuova maglia roja! Bennett vince un'altra volata 5 ORE FA