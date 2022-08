Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Danny Van Poppel: "Eravamo motivati e siamo stati perfetti, grande Bennett"

VUELTA DI SPAGNA - Danny van Poppel felicissimo per aver contribuito a dare la vittoria di tappa a Sam Bennett grazie al suo lavoro di lead out molto efficace in quel di Utrecht. E pensa già alla prossima tappa, con la speranza di far vincere ancora il suo compagno di squadra.

00:01:09, 26 minuti fa