Era la squadra favoritissima e la Jumbo Visma non ha tradito le attese. Primoz Roglic lancia subito un segnale grazie alla cronosquadre di Utrecht, dopo l'infortunio al Tour, ma tutti i suoi compagni sono stati superlativi. Da Robert Gesink a Mike Teunissen, passando per gli specialisti Edoardo Affini e Rohan Dennis che, nella specialità, ci ha vinto due Mondiali. Alla fine ad indossare la maglia roja è Robert Gesink: siamo nei Paesi Bassi e come non premiare un neerlandese che si prende il simbolo della leadership in questo avvio di Vuelta. Non male Ineos Grenadiers e Quick Step Alpha Vinyl, ma le squadre di Carapaz e Evenepoel restano comunque dietro. 13'' Carapaz, 14'' Evenepoel. E che peccato per la Quick Step che nel finale ha fatto davvero confusione: sarebbero potuti essere secondi e con meno distacco rispetto a Roglic. Poi Simon Yates a 31'', João Almeida a 33'', Hindley, Kelderman e Higuita a 41'', Juan Pedro López, Mäder e Landa a 42'', Enric Mas a 43'', Lutsenko, Nibali e Miguel Ángel López a 46'' e Ben O'Connor a 53''. Finiti già a 1'19'' Hugh Carthy e Rigoberto Uran.

L'ordine d'arrivo

Squadra Tempo 1. Jumbo Visma 24'40'' 2. Ineos Grenadiers +13'' 3. Quick Step Alpha Vinyl +14'' 4. BikeExchange Jayco +31'' 5. UAE Emirates +33'' 6. Groupama-FDJ +38'' 7. Bora Hansgrohe +41'' 8. Trek Segafredo +42'' 9. Bahrain Victorious +42'' 10. Movistar +43''

