Non c'è pace. Dopo pochi minuti dall'ufficialità della positività al covid di Simon Yates , il 5° nella generale, che è costretto ad abbandonare la Vuelta, succede lo stesso anche a. Il francese, 9° in classifica , è risultato anche lui positivo ad un tampone effettuato in mattinata. È il secondo caso ravvicinato in casa Ineos Grenadiers dopo quello di Ethan Hayter che proprio prima della crono, di cui era uno dei favoriti, era stato costretto al ritiro.

Sivakov, vincitore del Giro di Polonia proprio prima della Vuelta, era uno dei corridori di classifica della Ineos Grenadiers, che sta puntando tutto su Carlos Rodríguez. Oltre allo spagnolo, però, c'era anche il francese che era riuscito a salire al 9° posto grazie ad un ottimo piazzamento a crono ad Alicante.

