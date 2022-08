Jumbo Visma che indossa la maglia roja con il terzo corridore diverso in questo inizio di Vuelta. Dopo il successo nella Robert Gesink, poi è toccata a Mike Teunissen dopo la Edoardo Affini dopo la volata di Breda, Sembra un giochino quello dellache indossa la maglia roja con il terzo corridore diverso in questo inizio di Vuelta. Dopo il successo nella cronosquadre di Utrecht l'aveva presa, poi è toccata adopo la prima tappa in linea e ora tocca adopo la volata di Breda, vinta da Sam Bennett . Dopo aver dato spazio ai neerlandesi, un altro a festeggiare in casa Jumbo. Quando toccherà a Roglic? Intanto Affini si dice super orgoglioso di poter indossare la maglia di leader alla prossima tappa, la prima in terra spagnola.

Ad

CHI VINCE LA VUELTA 2022? Primoz Roglic Jai Hindley Richard Carapaz Simon Yates João Almeida Miguel Ángel López Enric Mas Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Remco Evenepoel Mikel Landa Altro

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23

Le parole di Affini

È un onore essere il nuovo leader. Sono felice e orgoglioso. È molto speciale poter condividere questo momento l'uno insieme all'altro. Prima c'erano due neerlandesi nel loro Paese con la roja, che per loro è stato ancora più speciale. Ora la prendo in consegna io e per me è altrettanto speciale. Ringrazio i miei compagni di squadra. Peccato non aver vinto altre tappe? La cosa più importante per noi era ovviamente vincere la cronosquadre

Vince ancora Bennett, Woods a casa, Affini nuovo leader: gli highlights

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Boato per Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

Vuelta di Spagna L'Albo d'oro della Vuelta: tutti i vincitori dal 1935 al 2021 15/08/2022 ALLE 02:46