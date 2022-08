Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Eisel: "Finale stressante, ma van Poppel e Bennett hanno fatto qualcosa di spettacolare"

VUELTA DI SPAGNA - Tanta felicità in casa Bora Hansgrohe per aver vinto queste prime due tappe in linea con Sam Bennett che ha trionfato, nettamente, nelle volate di Utrecht e Breda. Ma tanti complimenti anche per Danny van Poppel per il lavoro fatto come lead out per l'irlandese.

