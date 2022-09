Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Evenepoel a terra! La maglia roja va giù, ma non perde la calma e riparte

VUELTA DI SPAGNA - A 45,2 km dal traguardo finisce a terra Evenepoel che va giù in curva. Un bel graffio sul fianco per il corridore belga che però riparte, senza perdere la calma, una volta montato in sella su una bici nuova.

00:01:21, 16 minuti fa