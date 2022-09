Evenepoel che, però, è arrivato al momento del dunque. Le tappe di Sierra de la Pandera e di Sierra Nevada ci diranno, veramente, se il belga potrà vincere la Vuelta o se sarà solo un bluff. Intanto ha recuperato bene Ayuso? Sì, Evenepoel è tornato sul caso del corridore dell'UAE Emirates che ha continuato a correre nonostante gli fosse stata bassa carica virale”, un corridore può continuare la sua corsa. Come capitato, appunto, a Majka e Jungels al Tour. Evenepoel però non si fida e dichiara di voler stare molto lontano dal rivale spagnolo. Altra giornata in maglia roja perche, però, è arrivato al momento del dunque. Le tappe di Sierra de la Pandera e di Sierra Nevada ci diranno, veramente, se il belga potrà vincere la Vuelta o se sarà solo un bluff. Intanto ha recuperato bene dalla caduta del giorno prima : gli faceva un po' male la mano, ma niente di che e sarà abile e arruolabile agli scatti degli avversari. Anche di? Sì, Evenepoel è tornato sul caso del corridore dell'UAE Emirates che ha continuato a correre nonostante gli fosse stata notificata una positività al covid . Come da protocollo medico della Vuelta, e capitava lo stesso al Tour , se il tampone dà "”, un corridore può continuare la sua corsa. Come capitato, appunto, aal Tour. Evenepoel però non si fida e dichiara di voler stare molto lontano dal rivale spagnolo.

Non metterò i guanti

Poteva andare meglio, ma è andata bene. non ci sono stati problemi. Ti sei messo i guanti stavolta? Sì, ho messo i guanti, ma mi davano più fastidio che altro, penso che sabato non li metterò. Come è andata nel finale? Volevo prendere la rampa in una buona posizione e ci sono riuscito, con la squadra che mi ha ben posizionato. Sono cose che ho imparato nel fare il treno per Fabio Jakobsen ad inizio stagione ed è stato semplice per me farmi strada. [Evenepoel ai microfoni di Eurosport]

Sull'azione di Roglic

Non ho visto cosa è successo nelle prime posizioni, non so se Roglic si sia mosso per vincere la tappa o per fare un buco al suo compagno. Cosa succederà a Sierra de la Pandera? Non conosco la salita, sembra una bella tappa. Spero di non perdere tempo, sarà questa la cosa più importante. [Evenepoel ai microfoni di Eurosport]

Sul caso Ayuso

Ayuso corre comunque? Penso sia rischioso. In ogni caso starà molto lontano da lui sulla linea di partenza. Ci sono buone possibilità che si ritiri comunque, perché il coronavirus cresce lentamente nel corpo [Evenepoel all'Het Nieuwsblad]

