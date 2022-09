tra poco il report completo...

32 in fuga: ci sono anche Carapaz e Kelderman

C'è tanta voglia di fuga. Carapaz e Vine sono i primi a partire, ma vengono ripresi. Ci provano anche Higuita e De Marchi, ma anche loro vengono stoppati. A 156 km dal traguardo, ecco che parte la maxi fuga con 32 corridori all'attacco. Ci sono Battistella, Zambanini, Fabbro e Tiberi, ma ci sono soprattutto corridori del calibro di Kelderman, Soler, Carapaz, Vine, Lutsenko, Champoussin, Iturria e Caicedo tra gli altri. Anche la Quick Step di Evenepoel (Vervaeke), la Jumbo Visma di Roglic (Teunissen) e la Movistar di Enric Mas (Nelson Oliveira e Roja) piazza qualcuno davanti, mentre solo Cofidis, Groupama-FDJ, Equipo Kern Pharma e Lotto Soudal non riescono ad entrare ed ecco che la squadra di Pinot prova a chiudere. Questa volta però nessuno, e la fuga guadagna 10' sul gruppo.

Battistella titubante, chiede alla radio: "Devo farmi 70 km da solo?"

Ai -65,5 km, invece, parte Samuele Battistella da solo, anche se è un po' titubante su questa azione. Il corridore dell'Astana viene comunque ripreso dai compagni e la fuga resta compatta fino all'approccio del Peñas Blancas.

Evenepoel chiude troppo la curva e va giù! Rivivi la caduta

Evenepoel si lamenta con la Giuria della Corsa: "La moto era troppo vicina"

Evenepoel cade a terra, Carapaz vince in solitaria

Occhio anche oggi alle cadute e, a 45,2 km dal traguardo, finisce a terra Evenepoel che chiude troppo una curva e si ritrova giù. Riparte senza troppe conseguenze, anche se va dritto all'ammiraglia della Giuria di Corsa per lamentarsi di una moto troppo vicina. La fuga comincia la salita con più di 10' di vantaggio e l'andatura di Matteo Fabbro manda in difficoltà diversi corridori. Il ritmo di Fabbro dura fino a 5 km dalla fine, poi parte Gesbert, ma rispondono subito presente Kelderman, Vine, Carapaz e Polanc. Il francese prova un'altra fiammata, ma viene ripreso ancora. Chi ha fatto benissimo i conti è, invece, Carapaz che scatta a 2 km dal traguardo, staccando tutti. Il corridore della Ineos Grenadiers vince in solitaria anticipando Kelderman e la coppia della UAE Soler-Polanc.

Mas e Rodríguez attaccano Evenepoel, lui risponde presente

In gruppo, ad inizio salita, la Jumbo Visma si mette in testa per fare un po' d'andatura e isolare i big. Rohan Dennis e Chris Harper lavorano per Roglic, con Evenepoel che resta con soli due uomini: Van Wilder e Vervaeke, rientrato dalla fuga. Fa lo stesso anche la Movistar ma, alla fine dei conti, Evenepoel resta sempre con quei due, mentre Roglic e Enric Mas restano senza compagni di squadra. Mas ritrova comunque Rojas e Nelson Oliveira, anche loro in fuga dalla prima ora, e dopo il loro ritmo, lo spagnolo cerca un affondo su Evenepoel. Il belga risponde presente con Miguel Ángel López. Meno reattivi Roglic e Carlos Rodríguez. Rientrano però tutti e, questa volta, è Carlos Rodríguez a provare una fiammata, ma Evenepoel risponde ancora. Per non rischiare, negli ultimi 2 km, è proprio il belga a mettersi in testa per evitare altri attacchi. E riuscirà a sedare gli animi, guadagnando addirittura qualche secondo su Rodríguez e López con la volata finale. Perde ancora tanto, invece, João Almeida.

Evenepoel fa anche la volata: Mas e Roglic ci sono, gli altri si staccano

