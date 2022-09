Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Evenepoel chiude troppo la curva e va giù! Rivivi la caduta

VUELTA DI SPAGNA - Occhio alle cadute in casa Quick Step Alpha Vinyl. Dopo Alaphilippe, va a terra anche Evenepoel, la maglia roja. Per fortuna solo uno sbrego per il corridore belga che è ripartito subito dopo essere finito giù in curva.

00:00:35, 2 ore fa