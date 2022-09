tra poco il report completo...

Ad

ROGLIC AVREBBE RIBALTATO LA VUELTA? Sì, avrebbe sfilato la roja a Evenepoel No, avrebbe comunque vinto Evenepoel

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23

Giro d'onore per Valverde, poi due in fuga

Classica passerella di inizio tappa con la Quick Step Alpha Vinyl che può festeggiare per il successo di Remco Evenepoel in classifica generale. Una volta entrati nel circuito di Madrid, il gruppo lascia il giro d'onore a Alejandro Valverde che con questa tappa chiude in maniera definitiva la sua avventura nei Grandi Giri (32 Grandi Giri effettuati in carriera), un po' come accaduto anche ad Alberto Contador alla Vuelta 2017. Poi è corsa vera e provano ad animare la tappa Plapp della Ineos Grenadiers e Johansen dell'Intermarché Wanty-Gobert: a fare l'andatura in gruppo la Bora Hansgrohe di Danny van Poppel e la Trek Segafredo di Mads Pedersen.

Fuggitivi ripresi a 700 metri, poi vince Molano a sorpresa

Plapp e Johansen pedalano forte, tanto che il duo mantiene sempre più di 10'' di vantaggio sul gruppo maglia roja. A questo punto arriva anche l'Alpecin Deceuninck di Merlier a fare l'andatura davanti al gruppo. Meno presente, invece, la BikeExchange Jayco di Groves, considerando anche la caduta di Craddock. Plapp e Johansen vengono ripresi solo a 700 metri dal traguardo e può partire la volata. Ackermann e Molano fanno lo sprint per conto proprio e la mossa è efficace, c'è Mads Pedersen che sembra rimontare, ma Molano riesce a resistere là davanti e a centrare la vittoria in questa ultima tappa.

Rivivi la 21a tappa della Vuelta On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo La Vuelta | 21a tappa 17:00-20:30 Live

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna L'Albo d'oro della Vuelta: tutti i vincitori dal 1935 al 2021 15/08/2022 ALLE 02:46