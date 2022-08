Remco Evenepoel per come è andata la tappa di Colláu Fancuaya (Enric Mas e Primoz Roglic hanno resistito sull'andatura indiavolata del corridore della Quick Step Alpha Vinyl. E dire che lui ha dichiarato, dopo la tappa, di non aver neanche attaccato e di essere andato semplicemente al suo ritmo... C'è soddisfazione perper come è andata la tappa di Colláu Fancuaya ( poi vinta da Vine ). Una delle tappe più dure di questa edizione, dove i rivali del belga avrebbero potuto staccarlo. Invece, è stato ancora Evenepoel a dare margine agli avversari ( guarda la classifica ). Solohanno resistito sull'andatura indiavolata del corridore della Quick. E dire che lui ha dichiarato, dopo la tappa, di non aver neanche attaccato e di essere andato semplicemente al suo ritmo...

Giornata perfetta per me e la squadra

Tagliando il traguardo pensavo anche di aver guadagnato qualche secondino su Enric e Primoz, anche se non ho fatto la volata per quello, quanto piuttosto per non perdere tempo. Sarebbe stato un peccato perché oggi è stata una giornata perfetta, considerando che solo in due sono riusciti a restare alla mia ruota. Sono inoltre ancora più contento perché questo era forse l’arrivo più duro di questa Vuelta. [Remco Evenepoel dopo la tappa]

Non ho fatto un attacco

Non ho mai avuto l’intenzione di attaccare perché oggi era già difficile di suo, volevo semplicemente salire del mio ritmo ed è andata bene così. Ora bisogna restare con i piedi per terra visto che alla prossima ci sarà una nuova tappa di montagna impegnativa. Poi c'è la cronometro? Non voglio pensarci...

