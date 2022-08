Che botta! Per, pere per la Vuelta. Durante la frazione che portava il gruppo maglia roja a Cabo de Gata, una tappa sulla carta 'facile', per velocisti, il campione del mondo in carica è finito a terra scivolando in curva a 64 km dall'arrivo . Il francese ha colpito violentemente la spalla destra e non è riuscito a rialzarsi, molto probabilmente per una lussazione. È stato così costretto a lasciare la Vuelta, con Evenepoel che perde un altro gregario dopo aver perso qualche giorno fa Serry per covid . Una brutta botta anche per il Mondiale visto che non siamo tanto lontani al 25 settembre, data nella qualee conquistare per il terzo anno consecutivo la maglia iridata.