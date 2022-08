Qualche giorno fa, quando ad essere positivo fu un suo compagno, Serry, non era così preoccupato. Ma i casi di covid continuano ad esserci e, prima della tappa di Cabo de Gata, altri 5 corridori sono stati costretti al ritiro. Tra questi anche Simon Yates , 5° nella generale, e anche Pavel Sivakov , 9° nella generale. Perdere due corridori della top 10 così velocemente hanno scosso anche. Il corridore belga, dopo la vittoria della crono di Alicante , si è detto scioccato per quanto vista dopo la linea del traguardo. Troppe persone ammassate, quasi tutte senza mascherina, cosa che aumenta notevolmente la possibilità di contagio per i corridori che rischiano di gettare alle ortiche tutti gli sforzi fatti durante (e prima) di questa corsa.

È sicuramente un peccato. Entrambi hanno corso una prova a cronometro piuttosto buona su un percorso del genere e stavano andando bene. Questa notizia è stata un po' scioccante. La zona di arrivo dopo la cronometro è stata un piccolo incubo. C'era un sacco di gente e nessuno indossava una mascherina. Forse dovremo fare una dichiarazione all'organizzazione che deve essere più sicura e che devono essere prese molte più misure per concludere la corsa in sicurezza. [Evenepoel all'Het Laatste Nieuws]

Avere il minor numero di persone possibile nella zona di arrivo. Dico solo una cosa. Lasciala a 5 km dal traguardo, in modo che nessuno possa passare. Questa è l'unica opzione

