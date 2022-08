Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Evenepoel prova ancora a mordere, ma Roglic e Enric Mas sono lì: l'arrivo dei big

VUELTA DI SPAGNA - Dopo aver staccato tutti nella prima tappa di salita, Evenepoel ha provato di nuovo a distanziare i suoi diretti rivali. Missione quasi completata perché, questa volta, Roglic gli resta attaccato, così come Enric Mas che si conferma come credibile papabile per la maglia roja. I tre arrivano insieme, più dietro Simon Yates, Almeida, Ayuso e gli altri.

00:00:47, 38 minuti fa