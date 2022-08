Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Evenepoel vede Roglic in difficoltà e gli scatta in faccia: rivivi il forcing

VUELTA DI SPAGNA - È il momento clou della tappa di Les Praeres e, forse, della Vuelta. L'avversario più credibile di Evenepoel, visto lo storico, rimaneva Roglic e allora il belga lo ha staccato ancora dandogli ben 52''. Ecco il momento in cui si accorge che lo sloveno è un po' in difficoltà e gli piazza uno scatto in faccia che fa tanto male. Così male che Evenepoel stacca anche tutti gli altri.

00:00:58, 6 minuti fa