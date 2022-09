Lotto Soudal. Questa volta tocca a Filippo Conca che stava facendo un'ottima Vuelta, ma non è ripartito alla volta della 17esima frazione, Drizners, Sweeny e Van Gils. Anche per Conca non c'è la storia del “positivo ma con bassa carica virale”, Il covid continua a colpire e continua a colpire in casa. Questa volta tocca ache stava facendo un'ottima Vuelta, ma non è ripartito alla volta della 17esima frazione, quella del Monasterio de Tentudia , per un tampone positivo avuto in mattinata. È il quarto caso per la Lotto Soudal dopo le positività, e i ritiri, di. Anche per Conca non c'è la storia del “positivo ma con bassa carica virale”, cosa capitata solamente a Juan Ayuso

Considerando che la Lotto aveva perso anche Cras ad inizio Vuelta per una caduta, la formazione belga resta con solo tre corridori all'attivo: Malecki, Beullens - che farà un tentativo nella volata di Madrid - e il solito Thomas De Gendt che proverà a tenere alta la bandiera in qualche azione in fuga. Anche perché la Lotto Soudal ha un bisogno disperato di punti in chiave classifica ranking UCI per evitare la retrocessione.

Parlando di italiani, con il ritiro di Conca, restano solo 10 i corridori azzurri all'attivo. Prima di Conca avevano fatto i bagagli Affini (maglia roja per un giorno), Vendrame e Pozzovivo.

