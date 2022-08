Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Finisce la fuga di Alessandro De Marchi e Lutsenko: ripresi dopo il traguardo volante

VUELTA DI SPAGNA - Niente da fare per Alexey Lutsenko, James Shaw e Alessandro De Marchi che dopo aver tentato la fuga immediata, vengono ripresi subito dopo il traguardo volante. Fanno giusto in tempo a 'rubare' i punti a Sam Bennett e Mads Pedersen che si sfidano per la maglia verde.

00:02:26, 2 ore fa