PRO Cycling stats nella giornata di venerdì. Se togliessimo la cronometro di Alicante, Enric Mas sarebbe in testa alla classifica generale (con 13'' di vantaggio). È stata solo la crono l'ago della bilancia di questa Vuelta? Statisticamente, ma Evenepoel è andato meglio di Mas in diverse tappe di montagna, non ultima quella sull'Alto de Piornal dove, forse, Mas può ancora sognare la pazza rimonta nella tappa del Interessante la classifica che ci ha mostrato il portalenella giornata di venerdì. Se togliessimo la cronometro di Alicante, stravinta da Evenepoel sarebbe in testa alla classifica generale (con 13'' di vantaggio). È stata solo la crono l'ago della bilancia di questa Vuelta? Statisticamente, ma Evenepoel è andato meglio di Mas in diverse tappe di montagna, non ultima quella sull'Alto de Piornal dove, forse, il belga ha ipotecato la Vuelta . Ma, volendo fare un giochino, perchénella tappa del Puerto de Navacerrada ? È un giochino, ricordiamolo, ma abbiamo stilato una lista con 3 motivi per cui la corsa alla maglia roja resta ancora aperta. Siete d'accordo con noi?

1) La Movistar ha più uomini da usare rispetto alla Quick Step

Movistar ovunque. Anche se la loro strategia non è stata così efficace, e organizzata, gli spagnoli hanno tentato di usare la classica Bi-Zona. Mossa, in realtà, molto astuta che la Jumbo Visma ha usato in maniera sublime Enric Mas a staccare e distanziare il più possibile Evenepoel. Verona e Rojas li vedremo in fuga? Mühlberger a fare l'andatura in salita? Valverde a fare da team leader e ultimo uomo di Mas? Beh questo è quello che si aspettano tutti i tifosi dello spagnolo. Evenepoel non starà a guardare, certo, ma a livello di gioco di squadra può contare - al momento clou della corsa - solo su Vervaeke e Van Wilder. E, con la giusta andatura, il belga potrebbe rimanere da solo molto lontano dal traguardo. Lo abbiamo già visto durante la frazione dell'Alto del Piornal , con uominiovunque. Anche se la loro strategia non è stata così efficace, e organizzata, gli spagnoli hanno tentato di usare la classica. Mossa, in realtà, molto astuta che la Jumbo Visma ha usato in maniera sublime al Tour per mandare ko Pogacar . Lluís Mas, Verona, Rojas, Nelson Oliveira, Mühlberger e lo stesso Valverde faranno davvero di tutto per portarea staccare e distanziare il più possibile Evenepoel. Verona e Rojas li vedremo in fuga? Mühlberger a fare l'andatura in salita? Valverde a fare da team leader e ultimo uomo di Mas? Beh questo è quello che si aspettano tutti i tifosi dello spagnolo.non starà a guardare, certo, ma a livello di gioco di squadra può contare - al momento clou della corsa - solo su Vervaeke e Van Wilder. E, con la giusta andatura, il belga potrebbe rimanere da solo molto lontano dal traguardo.

"Carlos? Per chi stai lavorando?": Verona si volta e vede che Mas non c'è

2) Enric Mas può usare il "trenino" Miguel Ángel López

E non solo Enric Mas metterà alla frusta tutta la sua squadra, ma potrebbe avere un alleato in più: Miguel Ángel López. Dopo quanto successo lo scorso anno, ci vien difficile pensare che il colombiano possa dare una mano a Mas, ma può essere l'ago della bilancia della sfida con Evenepoel. Mas e la Movistar non saranno gli unici a prendere di petto quest'ultima tappa di montagna. Faranno qualcosa anche López e l'Astana. Un po' per il terzo posto, a scapito di Ayuso, un po' sognando anche la vittoria di tappa che serve come il pane alla squadra kazaka per le dinamiche del ranking UCI. Ci immaginiamo il colombiano attaccante nella frazione di Puerto de Navacerrada e, se Mas dovesse riuscire a seguire il suo ritmo, potrebbe davvero mandare in tilt Evenepoel, lasciandosi trasportare dalla voglia di fare di López. Fantaciclismo? Se si avverasse, sarebbe davvero un colpaccio...

La corsa si infiamma: Superman Lopez e Enric Mas attaccano Roglic e Evenepoel

3) Evenepoel inattaccabile? Lo era anche Dumoulin nel 2015...

Ma l'obiezione viene naturale. Evenepoel ha dato l'impressione di essere inattaccabile, anche se nel week end passato un po' ha scricchiolato tra Sierra de la Pandera e Sierra Nevada. Ma, in questi ultimi giorni, il belga sembra aver recuperato la forma della prima settimana. Com'era la storia che sarebbe crollato? Beh, si diceva lo stesso anche di Tom Dumoulin che, nonostante i ripetuti attacchi di Fabio Aru, conservava giorno dopo giorno la maglia roja. Sì sì, fino alla tappa di Cercedilla quando scoppiò, scivolando dal 1° posto della generale al 6° posto. Insomma, mai dire mai perché la crisi può essere dietro l'angolo.

Anche Roglic ko: il momento in cui Evenepoel e Enric Mas se ne vanno

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

