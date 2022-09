Primoz Roglic, caduto nel finale Evenepoel, con ancora due tapponi di montagna per provare a ribaltare la situazione. Lascia con una vittoria di tappa, La Vuelta perde uno dei suoi più grandi protagonisti. Nella 17a tappa, la Aracena-Monasterio de Tentudía, non ci sarà infatti, caduto nel finale della frazione di Tomares . Lo sloveno non aveva rimediato fratture, con la sua caduta a pochi passi dalla linea del traguardo, ma il dolore a ginocchio , anca e gomito erano troppo importanti per poter continuare. Roglic quindi si ritira dalla competizione, abdicando definitivamente, non riuscendo così a conquistare la sua quarta Vuelta consecutiva, cosa che sarebbe stato un record nella storia della Vuelta. Era riuscito a riportarsi al 2° posto a 1'26'' da, con ancora due tapponi di montagna per provare a ribaltare la situazione. Lascia con una vittoria di tappa, quella di Laguardia dove indossò anche la maglia roja.

Una brutta botta anche per lo spettacolo, visto che Roglic aveva dimostrato con i suoi attacchi di poter davvero far tremare Evenepoel. Vedi l'azione dello sloveno proprio nella frazione di Tomares che, tendenzialmente, doveva essere un arrivo dedicato ai velocisti. Adesso la minaccia più incombente per Evenepoel resta Enric Mas che ha però 2'01'' da recuperare.

Roglic aveva piazzato il numero della Vuelta: rivivi il suo attacco

Per Roglic è il secondo ritiro consecutivo in un Grande Giro, visto che lo sloveno aveva abdicato anche all'ultimo Tour de France per i problemi alla schiena derivati dalla caduta nella tappa del pavé ( tutte le sue cadute più significative ). Aveva continuato per circa 10 giorni, fino a scoprire di aver rimediato la frattura di due vertebre.

Roglic stravolto al traguardo: arriva scortato da Teunissen dopo l'ennesima caduta

