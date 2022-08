Vincenzo Nibali, dopo aver già perso qualcosa Dopo la vittoria di Roglic a Laguardia , si riparte verso Bilbao. Non ci sarà però l'arrivo in salita, con i corridori che affronteranno 5 GPM, ma dovranno poi sfidarsi in discesa per la vittoria di tappa. Frazione che apre a tanti altri scenari, lasciando così anche una porta aperta alla fuga. Chi parte sull'ultima salita per poi fare tutti fuori in discesa? Chissà se, dopo aver già perso qualcosa in classifica , abbia la gamba di un tempo per provarci.

Dove guardare la 5a tappa della Vuelta in Diretta tv e live streaming

La 5a tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle 14.45 e in streaming dalle . Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Altra tappa molto impegnativa, con ben 5 GPM. Due di 2a categoria e tre di 3a categoria, ma sarà un continuo su e giù che si farà sentire nelle gambe dei corridori e degli aspiranti alla maglia roja visto i 2985 metri di dislivello della tappa. Si comincia a salire dopo 90 km, con il Puerto de Gontzagarinaga di 3a categoria (5,3 km al 4,5%), poi in rapida successione il Balcón de Bizkaia (4,2 km al 5,6%), l'Alto de Morga (8,6 km al 3,5%) e l'Alto del Vivero (4,6 km all'8%). Dopo il traguardo volante di Bilbao, si chiude con l'Alto del Vivero (4,6 km all'8%) - il secondo passaggio - che dà anche secondi di abbuono. La tappa non finisce qui perché, allo scollinamento, mancheranno 14,2 km al traguardo. Quasi tutti in discesa. Si potrebbe piazzare proprio un attacco sull'ultima salita per poi anticipare tutti fino al ritorno nell'abitato di Bilbao.

Tutte le salite

-Al km 95,6 Puerto de Gontzagarinaga (3a categoria): 5,3 km al 4,5%;

-Al km 102,4 Balcón de Bizkaia (3a categoria): 4,2 km al 5,6%;

-Al km 125,4 Alto de Morga (3a categoria): 8,6 km al 3,5%;

-Al km 144 Alto del Vivero (2a categoria): 4,6 km all'8%;

-Al km 173 Alto del Vivero (2a categoria): 4,6 km all'8%;

I favoriti

Tappa un po' più impegnativa rispetto a quella di Laguardia, con 5 GPM e 2985 metri di dislivello. Non ci sarà però l'arrivo in salita perché, dopo lo scollinamento del secondo passaggio sull'Alto del Vivero, si andrà dritti in discesa fino al traguardo. Alaphilippe e Roglic, però, si sono prenotati nuovamente per centrare una vittoria di tappa. Alaphilippe non è riuscito a star dietro allo sloveno in salita, potrebbe partirgli in discesa, mentre il capitano della Jumbo Visma cerca già il bis. Occhio però ad un Mads Pedersen in formissima. Dopo tre secondi posti consecutivi, vuole finalmente sbloccarsi. Dovesse mantenersi nelle prime posizioni fino all'ultimo GPM, ce la potrebbe fare.

Ma anche lo stesso Evenepoel potrebbe tentare il colpaccio. Magari partendo ai -100 metri sull'ultima salita, cercando poi di rinforzare nel tratto di discesa. Tattica che può usare anche Ethan Hayter che ha dimostrato di sapersi gestire alla grande proprio nell'ultima tappa. E Higuita? È stata una delle delusioni della tappa di Laguardia, ma avrà un'altra occasione per colpire.

E gli italiani? Beh questa può essere una tappa alla Vincenzo Nibali. Lui, che è uno specialista delle discese, potrebbe davvero fare la differenza dovesse partire poco prima dello scollinamento di Alto del Vivero. Inoltre, non fa più paura in classifica essendo già scivolato a quasi 2 minuti.

Mads Pedersen, Alaphilippe, Roglic *****

Hayter, Evenepoel, Sergio Higuita, Bevin ****

Lutsenko, Pacher, Buitrago, Simon Yates, Nibali ***

Molard, Vendrame, Wright, Arndt, Coquard, Valverde **

Battistella, Stannard, João Almeida, Ayuso, Chaves, Teunissen, Van Girls *

Info utili

-Orario di partenza: 12.57;

-Orario d'arrivo: tra le 17.18 e le 17.45;

-Lunghezza: 187,2 km;

-Dislivello: 2985 metri;

-GPM: 5;

