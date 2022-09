Ad

Vuelta di Spagna Covid, la proposta di alcuni corridori: "Che gli asintomatici gareggino" UN GIORNO FA

Ayuso è asintomatico e potrà quindi pedalare in gruppo tranquillamente. E dire che lo stesso spagnolo non si sentiva bene martedì, nel giorno della crono di Alicante, e prima della crono fece ben tre tamponi, tutti risultati negativi. Giovedì però la ripresa, col classe 2002 che ha addirittura promesso battaglia nel week end per provare a scalzare uno tra Mas e Roglic per la lotta per il podio.

Anche Rodriguez testa le gambe di Evenepoel, ma il belga è sempre lì

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

