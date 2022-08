Arkéa Samsic, ovviamente, il caso dell'assenza di Nairo Quintana. Il corridore colombiano avrebbe dovuto fare il capitano della formazione francese Tramadol. Non essendo riconosciuta come sostanza dopante, Quintana, però, nega addirittura l'utilizzo. Il ds dell'Arkéa Samsic si dice in difficoltà nel parlare di questo caso e vuole avere tutti gli elementi per avere un giudizio definitivo sulla vicenda. Intanto nega che il Tramadol sia stato prescritto dal team. Tiene ancora banco in casa, ovviamente, il caso dell'assenza di. Il corridore colombiano avrebbe dovuto fare il capitano della formazione francese alla Vuelta , dopo l'ottimo 6° posto al Tour, ma - in accordo con la squadra - non è partito per la tre settimane spagnola per difendersi dal caso di positività alla sostanza. Non essendo riconosciuta come sostanza dopante, Quintana non è stato sospeso , ma l'UCI ha tolto il piazzamento ottenuto al Tour perché la stessa sostanza non può essere utilizzata durante una competizione (la si può usare come antidolorifico solo tra una gara e l'altra).. Il ds dell'Arkéa Samsic si dice in difficoltà nel parlare di questo caso e vuole avere tutti gli elementi per avere un giudizio definitivo sulla vicenda. Intanto nega che il Tramadol sia stato prescritto dal team.

Le parole di Sébastien Hinault

Al momento non c’è molto in più da dire perché non siamo ancora venuti a capo della questione. Aspettiamo che la situazione diventi più chiara prima di dare giudizi. La provenienza del Tramadol? Non ne abbiamo idea, non da noi. [DS Arkéa Samsic a VeloNews]

Intanto Nairo Quintana ha fatto ricorso al TAS (Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna) contro la decisione dell'UCI di annullare i risultati ottenuti da Quintana al Tour de France.

