Primoz Roglic ad Alicante ha diviso un po' la critica. Chi lo applaude perché è il primo dei Terrestri, visto che 48'' dal capitano della Quick Step. È diventato il Grischa Niermann che, dopo aver parlato con Roglic, assicura che lo sloveno ci proverà anche al costo di prendersi dei rischi. La prestazione diad Alicante ha diviso un po' la critica. Chi lo applaude perché è il, visto che Evenepoel è stato un alieno , chi invece è rimasto deluso per il tempo perso durante la crono . Eh già, Roglic ha perso per strada altri. È diventato il 2° nella generale , ma a 2'41'' da Evenepoel. Quando glieli recupera da qui a Madrid? Detto questo, in casa Jumbo Visma ci vogliono ancora credere. Lo dice il dsche, dopo aver parlato con Roglic, assicura che lo sloveno ci proverà anche al costo di prendersi dei rischi.

Se Evenepoel corre così per tre settimane...

Evenepoel è stato chiaramente il più forte in tutte e tre le tappe di montagna. Ha anche una squadra super forte, lo abbiamo visto negli ultimi giorni. Se Remco può esibirsi a questo livello per tutte e tre le settimane, sarà difficile sfilargli la maglia. Non solo per noi, ma per tutti. [Grischa Niermann a wielerflits]

La rimonta?

A volte Primoz Roglic era in vantaggio di qualche minuto in classifica sulla concorrenza, ma poi non ha vinto la generale. Mancano ancora due settimane e molto può ancora succedere. Primoz è partito a questa Vuelta con l'ambizione di vincere non di partecipare. Evenepoel per ora si sta distinguendo, ma Roglic non vuole tornare a casa così

Quindi continuiamo a combattere. Non si accontenterà di un podio. Primoz è qui per vincere la Vuelta. Ancora. Devi avere ancora questa ambizione. Gli dirò che anche il podio sarà un piazzamento buono, ma Primoz non correrà fino a Madrid per difendere un terzo posto. Se vuoi vincere, devi essere disposto a perdere e a correre dei rischi. Primoz è pronto per questo

