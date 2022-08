Dopo tanti piazzamenti interessanti, il sudafricano Louis Meintjes riesce a sbloccarsi in un grande giro, trionfando alla grande nella nona tappa di questa Vuelta di Spagna. Alle sue spalle un ottimo Samuele Battistella, bravo a condividere col sudafricano la fuga di 9 corridori che ha animato la corsa e a provarci nel finale. Terzo l'altro azzurro Edoardo Zambanini. 4° posto per un esagerato Evenepoel, in grado di fare il vuoto nel finale e guadagnare quasi un minuto su Roglic, Mas ed Ayuso.

Meintjes resiste alla rimonta di Evenepoel e vince a Les Praeres: rivivi l'arrivo

Tappa attesissima quella in programma da Villaviciosa a Les Praeres, con 5 GPM ed oltre 3600m di dislivello che promettevano di smuovere la classifica generale prima del secondo giorno di riposo di questa Vuelta. Nella prima parte di tappa, numerosi sono stati i vani tentativi di creare una fuga, con Marc Soler che si è addirittura mosso in prima persona con Santiago Buitrago e Jay Vine ai -120km dal traguardo.

LA TOP-10 ODIERNA:

Corridore Tempo 1. Louis MEINTJES 4h32'39" 2. Samuele BATTISTELLA +1'01" 3. Edoardo ZAMBANINI +1'14" 4. Remco EVENEPOEL +1'34" 5. Filippo CONCA +1'58" 6. Juan AYUSO +2'08" 7. Simon GUGLIELMI +2'08" 8. Enric MAS +2'18" 9. Carlos RODRIGUEZ +2'20" 10. Primoz ROGLIC +2'26"

L'attacco decisivo è partito ai -125km dal traguardo con dieci corridori che hanno provato ad avvantaggiarsi sul gruppo. Tra loro, il solo Arensman preoccupava in ottica classifica generale, con la Quick-Step che si è infatti mossa tempestivamente per riassorbirlo in pochi chilometri. Senza il capitano della DSM, gli altri 9 battistrada hanno potuto accumulare un margine che è arrivato a toccare anche i 5'30".

Louis Meintjes e Dylan van Baarle Credit Foto Getty Images

Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Conca (Lotto Soudal), Jimmy Janssens, Robert Stannard (Alpecin Deceuninck), José Manuel Diaz Gallego (Burgos-BH) e Simon Guglielmi (Arkea Samsic) hanno dunque animato la corsa per oltre 120km, facendo man bassa dei punti disponibili per la classifica scalatori, con Stannard che è riuscito addirittura a salire al secondo posto in classifica alle spalle di Vine.

Nel finale, ai -4km sono poi iniziate le scaramucce tra i big di classifica. Il primo ad attaccare è stato Ayuso, con Evenepoel che ne ha immediatamente preso le ruote per poi provarci in solitaria negli ultimi 3000 metri. Il belga ha letteralmente fatto la differenza sulla salita finale, giungendo 4° a 1'34" da Meintjes e rifilando 34" ad Ayuso, 44" a Mas, 46" a Rodriguez e 52" a Primoz Roglic.

Evenepoel ha già ammazzato la Vuelta? Rivali tutti staccati: l'arrivo dei big

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE

Corridore Crono 1. Remco EVENEPOEL 34h02'32" 2. Enric MAS +1'12" 3. Primoz ROGLIC +1'53" 4. Carlos RODRIGUEZ +2'33" 5. Juan AYUSO +2'36" 6. Simon YATES +3'08" 7. Joao ALMEIDA +4'32" 8. Miguel Angel LOPEZ +5'03" 9. Jai HINDLEY +5'36" 10. Pavel SIVAKOV +5'39"

Per ciò che riguarda la vittoria di tappa, Battistella e Janssens hanno provato ad anticipare l'attacco ai -5km e sono riusciti a guadagnarsi una trentina di secondi sugli altri 7 battistrada. Dai -4km, con l'inizio della salita, è però salita l'azione di Meintjes che li ha ripresi, sorpassati e staccati negli ultimi due chilometri. Bravi Battistella e Zambanini a resistere al ritorno di Evenepoel nel finale. Superlativo Conca a centrare la top-5 di tappa.

