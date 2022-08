Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Mikel Landa proprio non va: è il primo a staccarsi sulla salita del Colláu Fancuaya

VUELTA DI SPAGNA - Partito in fuga dopo aver perso tanto in classifica generale, Mikel Landa non è riuscito a riscattarsi. Arrivati al momento clou, infatti, il basco è stato il primo a staccarsi dei fuggitivi sul Colláu Fancuaya. Landa è stato poi ripreso dal gruppo e distanziato.

00:01:23, un' ora fa