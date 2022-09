Vuelta, in segno di rispetto, farà osservare un minuto di silenzio prima della partenza della tappa n° 19, la Ineos Grenadiers di Tao Geoghegan Hart e Ben Turner. Sono invitati a stare alla testa del gruppo anche gli altri corridori britannici presenti in questa Vuelta: Hugh Carthy e James Shaw (Education EasyPost), Fred Wright (Bahrain Victorious), Daniel McLay (Arkéa Samsic) e Chris Froome (Israel PremierTech). Anche il ciclismo, come tutto lo sport, è in lutto per la morte della Regina Elisabetta d'Inghilterra avvenuta nella giornata di giovedì. La, in segno di rispetto, farà osservareprima della partenza della tappa n° 19, la Talavera de la Reina-Talavera de la Reina di 138,3 km . In testa al gruppo ci sarà proprio l'unica squadra britannica del plotone, ovvero ladi. Sono invitati a stare alla testa del gruppo anche gli altri corridori britannici presenti in questa Vuelta:(Education EasyPost),(Bahrain Victorious),(Arkéa Samsic) e(Israel PremierTech).

Per la stessa motivazione, invece, è stata cancellata la parte finale del Tour of Britain. Il Giro di Gran Bretagna, cominciato lo scorso 4 settembre, non vedrà la sua naturale conclusione, con l'annullamento delle tappe 6, 7 e 8. Viene comunque assegnata la classifica generale, tenendo fede dei risultati conseguiti al termine della tappa di Mansfield. A vincere la classifica è dunque il corridore della Movistar Gonzalo Serrano che aveva 3'' di vantaggio su Pidcock e 7'' di margine su Fraile e Perry.

