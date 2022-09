Thymen Arensman. Non solo, c'è stata battaglia vera tra i big, anche se non è avvenuto quello scossone che ci aspettavamo in classifica generale. Roglic ha guadagnato solo 15'' su Evenepoel e il belga resta saldamente in testa dopo 15 tappe (Domenico Pozzovivo. Ci abbiamo provato con Conca e Battistella, ma serve qualcosa di più per vincere almeno una tappa. Tracciamo quindi un bilancio di quanto successo finora. Ultimo giorno di riposo alla Vuelta, con i corridori che provano a tirare il fiato dopo l'intensa tappa di Sierra Nevada che ha visto il trionfo di. Non solo, c'è stata battaglia vera tra i big, anche se non è avvenuto quello scossone che ci aspettavamo in classifica generale.ha guadagnato solo 15'' sue il belga resta saldamente in testa dopo 15 tappe ( guarda la classifica ). Basterà l'1'34'' attualmente in dote al capitano della Quick Step? E gli italiani? Beh proprio in queste ultime ore è uscito di scena anche. Ci abbiamo provato con, ma serve qualcosa di più per vincere almeno una tappa. Tracciamo quindi un bilancio di quanto successo finora.

Ad

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

Vuelta di Spagna Roglic attacca ancora Evenepoel, ma guadagna solo 15''! Vince Arensman IERI ALLE 15:41

Remco Evenepoel, voto 7

Remco Evenepoel ha messo altra distanza tra sé e lo sloveno ed Enric Mas, ma nel finale di settimana ha un po' patito le tappe di Sierra de la Pandera e Sierra Navada. Ce lo aspettavamo ma, tutto sommato, arriva al riposo con 1'34'' su Roglic e 2'01'' su Mas. Non sappiamo ancora se sarà sufficiente, ma il belga si presenta alla terza settimana con un bottino importante. Ha fatto una cronometro eccellente spezzando così il dominio di Primoz Roglic che vinceva le crono della Vuelta da tre anni di fila.ha messo altra distanza tra sé e lo sloveno ed Enric Mas, ma nel finale di settimana ha un po' patito le tappe di Sierra de la Pandera e Sierra Navada. Ce lo aspettavamo ma, tutto sommato, arriva al riposo con 1'34'' su Roglic e 2'01'' su Mas. Non sappiamo ancora se sarà sufficiente, ma il belga si presenta alla terza settimana con un bottino importante.

Roglic, Mas, tutti spazzati: lo show di Evenepoel a crono in 140''

Primoz Roglic, voto 7

PrimozRoglic arriva dall'infortunio al Tour e ha preparato la Vuelta con soli 10 giorni di allenamento. Non è andato bene nella prima settimana nonostante la vittoria 1'07'' su Evenepoel. Poteva andare meglio certo, ma lo sloveno - quanto meno - ha riaperto la Vuelta mostrando la sua caparbietà e il suo carattere. Ovviamente c'è da contestualizzare il momento.arriva dall'infortunio al Tour e ha preparato la Vuelta con soli 10 giorni di allenamento. Non è andato bene nella prima settimana nonostante la vittoria di tappa a Laguardia , ma si è un po' risollevato negli ultimi giorni. Tra Sierra de la Pandera e Sierra Navada ha guadagnato. Poteva andare meglio certo, ma lo sloveno - quanto meno - ha riaperto la Vuelta mostrando la sua caparbietà e il suo carattere.

Lampo di Roglic nel finale: il momento in cui stacca Evenepoel a Sierra Nevada

Roglic brutale: il momento in cui stacca anche Enric Mas

Enric Mas, voto 6

Enric Mas ha un grande difetto, non so mai quando partire (e se partire). Era quello più vicino a Evenepoel settimana scorsa, ora si ritrova dietro anche a Roglic dopo la pessima cronometro di Alicante. Ha comunque rosicchiato qualcosa nelle ultime due tappe, dando il segnale di essere ancora nella battaglia. Ha promesso che ci proverà.

Miguel Ángel López, voto 6

Miguel Ángel López che ha ricominciato a pedalare con i migliori. Anche su di lui c'è da fare un discorso extra sportivo, considerando che il colombiano questa Vuelta neanche l'ha preparata a causa di spiacevoli vicende giudiziarie. E, considerando l'approccio a questa edizione, il 6° posto provvisorio in classifica è molto positivo. Peccato per la Chi è cresciuto di condizione in questa settimana èche ha ricominciato a pedalare con i migliori. Anche su di lui c'è da fare un discorso extra sportivo, considerando che il colombiano questa Vuelta neanche l'ha preparata a causa di spiacevoli vicende giudiziarie. E, considerando l'approccio a questa edizione, il 6° posto provvisorio in classifica è molto positivo. Peccato per la mancata vittoria a Sierra Nevada , ma ha sbagliato un po' i tempi d'attacco.

La corsa si infiamma: Superman Lopez e Enric Mas attaccano Roglic e Evenepoel

Juan Ayuso, voto 6,5

Che dire poi di Juan Ayuso che si ritrova in maglia bianca (in realtà perché Evenepoel ha già la maglia roja) ma, soprattutto, è 4° in classifica generale. Il giovane corridore dell'UAE Emirates, intanto, ha vinto la concorrenza interna, considerando che in squadra c'erano corridori del calibro di João Almeida, Brandon McNulty e non solo. E poi si è messo alle spalle altri capitani come Kelderman, Hindley, Landa, Carapaz, O'Connor, Uran e compagnia... Ha 19 anni, tanta roba!

Ma che sfortuna per Ayuso: fora nel punto più duro e prende una bici non sua

Carlos Rodríguez, voto 5,5

Il suo risultato resta eccezionale, anche se è andato un po' in sofferenza nelle ultime tappe. Il derby con Ayuso l'ha perso, perdendo appunto una posizione dal suo connazionale. Detto questo, resta però un grande risultato il suo 5° posto provvisorio. Anche Carlos Rodríguez è stato catapultato nel ruolo di capitano dopo che Sivakov è tornato a casa, mentre Carapaz e Geoghegan Hart hanno fallito nello stesso compito.

Anche Rodriguez testa le gambe di Evenepoel, ma il belga è sempre lì

Vincenzo Nibali, voto 6-

Nella prima settimana non si era fatto vedere, in queste ultimi giorni si è messo invece in mostra con due tentativi di fuga. Vincenzo Nibali non è riuscito ad andare lontano, ma ha cominciato a scaldare le gambe verso la terza settimana in cui sarà - speriamo - protagonista.

Vincenzo Nibali e Dario Cataldi durante la tappa di Peñas Blancas alla Vuelta di Spagna 2022 Credit Foto Getty Images

João Almeida, voto 6-

Come detto, ha lasciato il passo ad Ayuso per la classifica generale. Purtroppo João Almeida ha fin qui deluso considerando il suo piazzamento in classifica e, soprattutto, il ritardo. Però Almeida è Almeida e non gli si chiede di certo di vincere un Grande Giro. Anzi l'essere così stoico, a rientrare sempre nel gruppo dei migliori, è anche apprezzabile. Dovesse riuscire a dare un po' di mano ad Ayuso e a rimanere in quella posizione di classifica, il suo rendimento sarebbe anche sufficiente.

Almeida dove vai? Clamoroso errore: sbaglia strada durante la crono

Jai Hindley, voto 4

Chi non è sufficiente, sicuramente, è Jai Hindley, come un po' tutta la Bora. Sono partiti in tre, a fare il capitano, ma tra Kelderman, Higuita e Hindley, nessuno è stato all'altezza. Ci aspettavamo qualcosa di più da chi ha vinto l'ultimo Giro d'Italia. Uscito di classifica ci ha provato con le fughe, ma anche lì non ha dato meglio di sé in questa settimana.

Un sorpasso clamoroso: Miguel Ángel López svernicia Hindley al traguardo

Richard Carapaz, voto 8

Richard Carapaz. Delusione assoluta nella prima settimana, si è riscattato alla grande negli ultimi giorni con i successi di Chi ha dato il meglio di sé in questa settimana è stato. Delusione assoluta nella prima settimana, si è riscattato alla grande negli ultimi giorni con i successi di gran carriera a Peñas Blancas e a Sierra de La Pandera. E in quelle fughe ce n'era di gente buona. A Sierra Nevada non è riuscito nel tris, ma ha comunque dato una grossa mano a Carlos Rodríguez. È anche entrato nella classifica scalatori: si batterà con Vine?

Roglic recupera 48'' a Evenepoel, trionfa Carapaz: rivivi l'arrivo

Finalmente Carapaz! Vince in solitaria a Peñas Blancas: rivivi l'arrivo

Jay Vine, voto 6+

Jay Vine visto nella prima settimana con i suoi due, fantastici, Non è stato lo stessovisto nella prima settimana con i suoi due, fantastici, successi di tappa . Erano anche montagne un po' più dure... Dove la gestione degli sforzi era cruciale. È un po' rimbalzato, ma è riuscito comunque a fare qualche punto sui GPM per restare in testa alla classifica scalatori. Dovesse completare quell'obiettivo, più le 2 vittorie di tappa, la sua Vuelta sarebbe da sogno.

Vine fenomeno della bici? Fa la barba al muretto: che brivido!

Mads Pedersen, voto 7,5

Mads Pedersen non faccia il Mondiale... Ha fallito la tappa di Cabo de Gata, ma poi è stato devastante. Vittoria stradominata a Montilla con quella azione che è sembra più un attacco in salita che una volata di gruppo. È andato anche in fuga, un po' per prendere i punti per la maglia verde, un po' per aiutare i suoi compagni di squadra. L'ha fatto proprio nelle ultime due tappe di montagna per Elissonde e Tiberi. Peccato davvero chenon faccia il Mondiale...

Altro che volata! Dominio di Pedersen che vince in solitaria: rivivi l'arrivo

Thymen Arensman, voto 6,5

Thymen Arensman è uscito dal torpore. Era partito come capitano della DSM, ma era rimbalzato già nelle prime tappe. Ha trovato finalmente una fuga vincente, riuscendo anche a mettere in pratica un piano strategico perfetto anche nella scelta del timing, Ancheè uscito dal torpore. Era partito come capitano della DSM, ma era rimbalzato già nelle prime tappe. Ha trovato finalmente una fuga vincente, riuscendo anche a mettere in pratica un piano strategico perfetto anche nella scelta del timing, conquistando la tappa regina . Lui che, da questo punto di vista, aveva sbagliato tanto al Giro d'Italia. Sta crescendo tanto anche di testa.

Arensman vince la tappa regina: è sua Sierra Nevada, rivivi l'arrivo

Filippo Conca, voto 6,5

L'Italia non vince, ma ci prova... E se a farlo è un giovane, ci dà speranza per il futuro. È il caso di Filippo Conca che, dopo averci provato a Les Praeres si ributta nella mischia anche nella frazione di Sierra de la Pandera. È uno degli ultimi ad arrendersi alla forza di Carapaz poi, una volta andato l'ecuadoriano, ha mollato il colpo facendosi riprendere dai big. Ma il Conca visto questa settimana, è un Conca che si sta sempre più specializzando come cacciatore di tappe e di un certo tipo di tappe (un po' come De Marchi).

Carapaz parte secco: rivivi lo scatto decisivo a salutare Kelderman

Samuele Battistella, voto 6,5

E parlando di cacciatori di tappe e di fughe, l'italiano più attivo di questa Vuelta è stato sicuramente Samuele Battistella. Dopo i due secondi posti di Cistierna e Les Praeres nella prima settimana, ci ha riprovato a Peñas Blancas. Questa volta non è riuscito ad arrivare in fondo, anche perché non è che si sia inteso perfettamente con l'ammiraglia. Tutta esperienza. Anche lui poi è stato della partita sulla rampa di Montilla il giorno dopo. Speriamo abbia più fortuna nella terza settimana.

Non c'è 2 senza 3: Samuele Battistella di nuovo in fuga, il suo attacco

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23