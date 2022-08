Ciclismo

Vuelta di Spagna 2022 - Nibali: "Trucchi per non cadere? Olanda pericolosa, bisogna mantenere distanza tra corridori"

VUELTA DI SPAGNA - Vincenzo Nibali spiega quelle che sono le insidie della viabilità neerlandese di questi giorni. Un trucchetto per restare in piedi? Ce ne sono pochi, dice il siciliano, uno di questi è mantenere una pur minima distanza tra corridori proprio per non rischiare di finire per terra perché uno ti ha frenato davanti. Sono questi i consigli che sta cercando di dare a Lopez.

00:01:52, 19 minuti fa