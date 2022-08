Mads Pedersen e Tim Merlier, bastonati dall'irlandese nelle prime due tappe, ma ancora una volta danese e belga escono con la faccia scura dalla volata di gruppo. A BikeExchange Jayco che, proprio in giornata, aveva perso Ackermann, mentre continua a crescere Fred Wright. Gli manca solo la vittoria, arriverà presto... Dopo montagne e cronometro, finalmente arriva un'occasione anche per i velocisti anche se molti sono già tornati a casa (vedi Sam Bennett fermato dal covid ). Occasione in più perdall'irlandese nelle prime due tappe, ma ancora una volta danese e belga escono con la faccia scura dalla volata di gruppo. A vincere è Kaden Groves che centra il suo primo successo nei Grandi Giri. Un modo per sorridere, finalmente, per lache, proprio in giornata, aveva perso Simon Yates per covid . Non sorride invece, mentre continua a crescere. Gli manca solo la vittoria, arriverà presto...

Kaden Groves

Dopo i successi alla Volta a Catalunya e al Giro di Turchia, arriva finalmente una vittoria pesante per il classe '98 australiano. Prima vittoria nei Grandi Giri per Kaden Groves. Una vittoria molto preziosa per la BikeExchange che, di punto in bianco, si è ritrovata orfana di Simon Yates, uscito di scena causa covid. Almeno è arrivata una grande reazione da parte del team australiano che ha lavorato alacremente per il suo velocista. Hepburn, Scotson, O'Brien, Craddock, Durbridge, tutti hanno dato tutto per la volata di Groves.

La BikeExchange dimentica Yates, vince Groves: rivivi la volata

Groves ringrazia tutta la squadra via radio, poi il toccante abbraccio di gruppo

Danny van Poppel

Danny van Poppel stupisce ancora. Da velocista a ultimo uomo, per tornare di nuovo a velocista. All'Europeo aveva lavorato per Jakobsen, alla Vuelta per Sam Bennett, facendo Non ha vinto, mastupisce ancora. Da velocista a ultimo uomo, per tornare di nuovo a velocista. All'Europeo aveva lavorato per Jakobsen, alla Vuelta per Sam Bennett, facendo tornare alla vittoria l'irlandese nei Grandi Giri. A tornare velocista, di nuovo, ce ne vuole, e il neerlandese va addirittura vicino alla vittoria. Questione di cm. È in una condizione spaventosa.

Fred Wright

Fred Wright è un corridore assolutamente completo. Si butta nelle volate di gruppo, va in fuga e mette in difficoltà il gruppo (è successo al Tour come alla Vuelta), ha fatto Ha fatto solo 8° qualcuno potrebbe dire... Maè un corridore assolutamente completo. Si butta nelle volate di gruppo, va in fuga e mette in difficoltà il gruppo (è successo al Tour come alla Vuelta), ha fatto 7° al Giro delle Fiandre . È un atleta che riesce a distinguersi ovunque. Il 23enne della Bahrain Victorious deve ancora trovare la prima vittoria in carriera ma, siamo sicuri, non appena si sbloccherà diventerà uno dei più temuti in gruppo.

Bocciati

Mads Pedersen

"Ho fatto male i calcoli” ha detto a fine tappa. Che spreco, che chance buttata alle ortiche. Il 5° posto di Mads Pedersen grida vendetta, soprattutto per quanto fatto dal danese nella prima settimana di Vuelta. Questa volta male male. Dopo la 'volata' per il traguardo volante, non è stato nemmeno della partita per il successo di tappa. Sul lungo, ha guadagnato altri punti per la maglia verde, ma questa tappa la doveva vincere...

Tim Merlier

Per il belga c'è un'aggravante rispetto a Mads Pedersen. Il danese si può consolare con la maglia verde, Tim Merlier invece continua ad essere deluso. Anche oggi grande lavoro dell'Alpecin Deceuninck per il campione nazionale belga che ha chiuso solo 3° alle spalle di Groves e van Poppel. Ci ricordavamo un Merlier diverso.

Pascal Ackermann

Pascal Ackermann sempre più irriconoscibile. Oggi ha cercato di anticipare la volata come un finisseur, ma non è una delle sue caratteristiche. Era un'azione studiata per favorire Molano? Così fosse, l'hanno studiata male... Ma Ackermann è questo qui, in questo momento, e deve tornare ad abituarsi alle volate di gruppo.

