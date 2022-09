Remco Evenepoel che si salva, nel vero senso della parola. Dopo Enric Mas e Carlos Rodríguez, ma Evenepoel ha risposto tenendo maglia e il medesimo distacco. C'è chi va sempre più giù come Almeida, chi prova a rialzarsi come Kelderman e, soprattutto, Carapaz. Il corridore ecuadoriano vince in solitaria e dà un senso alla sua Vuelta dopo essere finito a 20' nei primi 11 giorni di questa edizione. Anche la tappa di Peñas Blancas va in archivio conche si salva, nel vero senso della parola. Dopo aver perso Alaphilippe , anche il belga cade a terra ma, per sua fortuna, si rialza senza troppe conseguenze. Anche perché, successivamente, c'è chi ci ha provato come, ma Evenepoel ha risposto tenendo maglia e il medesimo distacco. C'è chi va sempre più giù come, chi prova a rialzarsi comee, soprattutto,. Il corridore ecuadoriano vince in solitaria e dà un senso alla sua Vuelta dopo essere finito a 20' nei primi 11 giorni di questa edizione.

Ad

CHI VINCE LA VUELTA? Remco Evenepoel Primoz Roglic Enric Mas Carlos Rodríguez Juan Ayuso

Vuelta di Spagna Evenepoel cade, ma risponde a tutti gli attacchi! Vince Carapaz 5 ORE FA

Promossi

Richard Carapaz

Richard Carapaz ha finalmente un lampo di orgoglio e si inserisce nella fuga buona. E poi agisce d'astuzia, capendo il momento giusto in cui partire e dove riuscire a staccare gli avversari. È riuscito, almeno, a conquistare un successo di tappa. Fino ad oggi la sua Vuelta era stata pessima. Aveva perso, tantissimo, in tutte le tappe di montagna. Ma già nella frazione di Laguardia aveva perso qualche secondo.ha finalmente un lampo di orgoglio e si inserisce nella fuga buona. E poi agisce d'astuzia, capendo il momento giusto in cui partire e dove riuscire a staccare gli avversari. È riuscito, almeno, a conquistare un successo di tappa.

Finalmente Carapaz! Vince in solitaria a Peñas Blancas: rivivi l'arrivo

Matteo Fabbro

Wilco Kelderman risale la classifica. Il neerlandese pagava più di 14' su Evenepoel, ora si ritrova 6° a 6'28''. Non che abbia riaperto la Vuelta o la corsa al podio, ma dà un senso anche alla Bora Hansgrohe che tra Kelderman, Higuita e Hindley non ne aveva uno in top 10. Tutto merito però del grande lavoro di Matteo Fabbro che oggi è stato superlativo. Il corridore friulano ha portato a spasso il gruppo di testa, imprimendo un'andatura importante che ha fatto cadere gente come Vine, Champoussin, Lutsenko e compagnia, restringendo il campo per la vittoria a 4-5 corridori. Senza dimenticare il ritmo importante fatto per tenere il gruppo a distanza.

Evenepoel chiude troppo la curva e va giù! Rivivi la caduta

Remco Evenepoel

Cade e questo non è stato positivo. Anche perché è stata una caduta banale. Ma Remco Evenepoel ha risposto presente a se stesso. Ha impedito che la caduta potesse infastidirlo e ha lottato, rispondendo agli attacchi che questa volta ha subito. Quelli di Enric Mas e di Carlos Rodríguez. Tutto sommato, non male anche la sua squadra. Vervaeke importante nell'andare in fuga, così da poter essere d'aiuto poi, solido anche Van Wilder per metà salita. A conti fatti, aveva più gregari Evenepoel che Roglic o Mas.

Evenepoel fa anche la volata: Mas e Roglic ci sono, gli altri si staccano

Bocciati

Jay Vine

Questa volta non brilla e non riesce a mostrare fino in fondo la sua maglia a pois. È entrato nella fuga giusta, ma questa volta non punge. E non si stacca neanche alla partenza di Carapaz. Jay Vine era in difficoltà già sulle accelerazioni di Gesbert. Peccato, ma avrà altre occasioni.

João Almeida

Continua a precipitare. Anche oggi, João Almeida ha perso circa 2' dal gruppetto dei migliori, facendosi così superare in classifica da Miguel Ángel López. Non è l'Almeida che puntava al podio al Giro. C'è chi ha fatto peggio come Hindley, Landa, Carapaz ecc... Ormai il capitano all'UAE è Ayuso senza se e senza ma.

Thibaut Pinot (e la sua squadra)

Era una tappa anche per Thibaut Pinot e, infatti, ce lo aspettavamo lì in fuga. Soprattutto perché era una fuga corposa, fatta da 32 elementi. La Groupama-FDJ si è fatta trovare impreparata e non ha inserito nessuno nella testa della corsa. Hanno provato invano ad inseguire, ma ormai i giochi erano fatti. Non saranno stati contenti dall'ammiraglia.

Battistella titubante, chiede alla radio: "Devo farmi 70 km da solo?"

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23