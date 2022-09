Mads Pedersen che Ackermann continua ad anticipare troppo, ci aspettavamo qualcosa di più da Groves dopo la sua vittoria Sta per arrivare il week end di fuoco con Sierra de La Pandera e Sierra Nevada, intanto un'altra tappa per velocisti si può togliere dall'elenco anche se, guardando bene il percorso, era difficile pensare che uno sprinter puro potesse alzare le braccia al cielo sulla rampa su Montilla. E, infatti, a trionfare è statoche ha conquistato finalmente una tappa dopo tre secondi posti (di fila) e un quinto posto. Risultato importante per il danese che mette in cassaforte la maglia verde, oltre ad aver conquistato - nella stessa stagione - una tappa al Tour e una alla Vuelta.continua ad anticipare troppo, ci aspettavamo qualcosa di più dadopo la sua vittoria a Cabo de Gata

Promossi

Mads Pedersen

Che vittoria! Questa volta Mads Pedersen non ha nemmeno voluto fare la volata e ha semplicemente attaccato sul punto più duro della rampa finale. Una prova di forza da parte di un corridore che già abbiamo visto all'opera negli anni, tra la vittoria al Mondiale alla Gand. Dopo aver conquistato una tappa al Tour, eccone una alla Vuelta. Lo aspettiamo al Giro d'Italia.

Altro che volata! Dominio di Pedersen che vince in solitaria: rivivi l'arrivo

Bryan Coquard

La sua Vuelta finora non era stata molto soddisfacente. Un 4° posto a Breda e nulla di più, con il pistard francese che non si era nemmeno visto in alcune volate. Questa volta Bryan Coquard ha espresso tutta la potenza possibile sulla rampa di Montilla, dovendosi arrendere solo alla bravura e all'estro di Mads Pedersen. Speriamo di rivederlo in questa Vuelta, visto che la Cofidis vorrebbe dirottarlo verso altre corse...

Davide Cimolai

Bryan Coquard ottiene il suo miglior risultato, merito anche di Davide Cimolai che nel finale ha pilotato il francese nelle migliori posizioni per non perdere terreno all'approccio della rampa. Perfetta l'azione dell'italiano che finalmente sta trovando quella intesa che serviva per far funzionare bene il duo.

Bocciati

Pascal Ackermann

Il 3° posto di giornata è quasi positivo guardando i risultati dei giorni precedenti. Ma Pascal Ackermann continua ad anticipare, quasi a voler ottenere solo un piazzamento di 'prestigio'. Così facendo non tornerà mai alla vittoria.

Danny van Poppel

Si sentiva forte e pronto alla vittoria, ma anche lui si è dovuto arrendere alla rampetta finale. È arrivato 5° al traguardo con enorme fatica. Ci ha provato e ha ottenuto sicuramente un piazzamento, ma Danny van Poppel non è mai stato in partita contro Mads Pedersen.

Kaden Groves

Dopo il successo a Cabo de Gata, ci aspettavamo qualcosa di più da Kaden Groves. Non tanto perché lo ritenessimo adatto a questo finale ma, dopo aver visto il lavoro della sua squadra per tutta la giornata, il 23° posto finale è proprio una delusione. Appena cominciata la rampa ha detto addio ai sogni di vittoria.

