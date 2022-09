Roglic ci ha provato Evenepoel. Non tantissimo, ma lo possiamo dire: la Vuelta è riaperta! Non tanto per fuori giri. Non ne ha approfittato, invece, Enric Mas. Anche lui ha guadagnato qualcosina sulla maglia roja, ma si è staccato poi pesantemente sul ritmo dello sloveno. Chi festeggia veramente è Richard Carapaz. Seconda vittoria di tappa per l'ecuadoriano dopo l'acuto Il primo tappone di montagna del week end è andato.ci ha provato e ha guadagnato qualcosa su. Non tantissimo, ma lo possiamo dire:! Non tanto per i 48'' rosicchiati al belga , tanto per la difficoltà che ha mostrato il capitano della Quick Step che, però, si è gestito comunque bene senza andare. Non ne ha approfittato, invece,. Anche lui ha guadagnato qualcosina sulla maglia roja, ma si è staccato poi pesantemente sul ritmo dello sloveno. Chi festeggia veramente è. Seconda vittoria di tappa per l'ecuadoriano dopo l'acuto a Peñas Blancas

Promossi

Primoz Roglic

Poteva andare meglio, ma ha già fatto qualcosa di importante. Sembrava inattaccabile l'Evenepoel di questa Vuelta ma, invece, si può far scricchiolare la leadership del belga da qui a Madrid. L'azione di Primoz Roglic è stata poderosa perché, in un secondo momento, si è tolto di ruota anche Enric Mas, momento importante nell'economia delle tre settimane. Lo sloveno puntava alla vittoria di tappa, ma non ce l'ha fatta a rimontare su Carapaz. A Sierra Nevada ci riproverà.

Richard Carapaz

Chi festeggia per davvero è Richard Carapaz. L'ecuadoriano si è inserito di nuovo nella fuga come capitato nellala frazione di Peñas Blancas ed è stato, ancora una volta, il migliore degli scalatori. Ha provato una fiammata, è stato raggiunto, ma con i big che tornavano, ha piazzato un attacco definitivo a 3,4 km dal traguardo. Questa volta nessuno è riuscito a riprenderlo, neanche Roglic. Due vittorie di tappa, con questa gamba viene il rammarico per quanto perso settimana scorsa...

Miguel Ángel López

Con Roglic c'era anche Miguel Ángel López che, anzi, gli ha 'rubato' 2'' di abbuono. Continua a crescere la condizione del colombiano che ha anche recuperato una posizione in classifica (adesso è 6°). Lui è solito a vincere le 'tappe regine', pare abbia la condizione per provarci a Sierra Nevada.

Filippo Conca

Abbiamo un promosso in più oggi. Vogliamo premiare anche Filippo Conca, che ha tentato la fuga anche oggi dopo quella fatta a Les Praeres. Quella volta arrivò 5°, questa volta molto più indietro, ma con Conca, Battistella, Fabbro e Zambanini stiamo vedendo l'Italia che avanza. Non sarà un'Italia che vince, ma speriamo in un futuro un po' più roseo.

Bocciati

Enric Mas

È vero. Anche Enric Mas ha guadagnato qualcosina su Evenepoel (20''), ma ci aspettavamo ben altro dal capitano della Movistar. Dopo aver visto l'attacco di Roglic, è riuscito a riportarsi sullo sloveno, ma non l'ha aiutato per far fuori Evenepoel. Anzi, in un secondo momento, è stato lo stesso Mas a staccarsi sul ritmo del capitano della Jumbo Visma. Non può essere felice dopo questa tappa.

Tao Geoghegan Hart

La Ineos può essere contenta per questa tappa? Probabilmente sì, considerando il successo di Carapaz e considerando che Carlos Rodríguez ha perso solo da Roglic. Ma gli stessi uomini in nero, in realtà, non hanno fatto nulla per la classifica generale. Una volta piazzato Rodríguez ai piedi della salita, chi si è visto si è visto. Ci aspettavamo qualcosa dalla formazione britannica, con il campione nazionale spagnolo può ancora giocarsi un posto sul podio. Nessuno ha lavorato per lui, nemmeno Tao Geoghegan Hart che si è nascosto su questa salita.

Kenny Elissonde

Quando sono cominciate le rampe della Sierra de la Pandera, è stato uno dei primi a staccarsi nella fuga. Kenny Elissonde vanta nel proprio palmarès la vittoria sull'Angliru, alla Vuelta, ma è molto lontano da quel tipo di corridore ormai. E dire che in questa tappa era stato aiutato dal suo compagno di squadra Mads Pedersen che ha lavorato molto per tenere il margine acquisito sul gruppo.

