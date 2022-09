Primoz Roglic. Tanto per cambiare. E dire che lo sloveno aveva Evenepoel che non era ben posizionato. Detto questo, il belga si è salvato automaticamente causa una foratura dentro gli ultimi 3 km. Alla fine, quindi, Roglic ha guadagnato solo 8'' e ci ha perso un ginocchio più altre contusioni (Mads Pedersen è un corridore che si può tranquillamente paragonare ai vari van Aert, van der Poel ecc, con il danese La terza, e ultima, settimana della Vuelta riparte con una caduta di. Tanto per cambiare. E dire che lo sloveno aveva piazzato uno scatto davvero molto spettacolare , riuscendo a mettere in difficoltàche non era ben posizionato. Detto questo, il belga si è salvato automaticamente causa una foratura dentro gli ultimi 3 km. Alla fine, quindi,ha guadagnato solo 8'' e ci ha perso un ginocchio più altre contusioni ( il bollettino ). Ma Evenepoel dov'era? Ha rischiato di pagare a caro prezzo questa disattenzione. Alla fine ha vinto un velocista, uno pseudo velocista in realtà, visto cheè un corridore che si può tranquillamente paragonare ai vari van Aert, van der Poel ecc, con il danese che ha concesso il bis a Tomares . Mentre dove sono andati a finire Merlier, Coquard e gli altri?

Promossi

Mads Pedersen

Ancora una volta devastante negli sprint tendenti all'insù e, inoltre, bravissimo a rispondere presente sull'attacco di Roglic seguito da Ackermann. Non era facile ritrovare le ruote dello sloveno e poi colpire tutti al traguardo. Ma Mads Pedersen è questo qui. Il danese, in stagione, ha vinto una tappa al Tour e due tappe alla Vuelta.

Pascal Ackermann

Finalmente abbiamo visto un grande Pascal Ackermann. Secondo al traguardo, anche se contro questo Pedersen c'era poco da fare. Ma bravissimo, il tedesco, a stare attaccato a Roglic che era partito secco a 2,7 km dal traguardo. Anzi, il corridore dell'UAE è stato l'unico ad appiccicarsi alla ruota dello sloveno, fungendo poi da punto di riferimento per il rientro poi di Pedersen, Wright e van Poppel.

Luis Ángel Maté

Finalmente rivediamo Luis Ángel Maté in avanscoperta. Aveva promesso di piantare un albero per ogni km di fuga, ma non ne era riuscito a completarne più di 30 in due settimane di corsa. Questa volta, il corridore dell'Euskaltel Euskadi si è inserito nella fuga di giornata venendo ripreso solo a 14 km dal traguardo. Il bilancio dice 174 km di fuga e 174 alberi in più in Sierra Bermeja.

Bocciati

Tim Merlier

Nel finale di tappa l'Alpecin Deceuninck è stata in testa per qualche km per cercare di controllare la corsa in favore di Tim Merlier. Lo stesso Jay Vine ha lavorato davanti, portando fuori il campione nazionale belga ma, quando è partita la bagarre, Merlier è di nuovo sparito dai radar.

Bryan Coquard

Aveva promesso battaglia, ma questa volta Bryan Coquard è davvero mancato. La Cofidis ha lavorato tutto il giorno in testa ma, arrivati sul muro finale, il corridore francese si è perso sull'attacco di Roglic. Ok era un attacco di Roglic, ma gente come van Poppel, Pedersen, Wright e Ackermann gli è comunque andata dietro. Coquard dov'era?

Remco Evenepoel

Si è salvato in tutti i sensi. La foratura accusata nel finale gli permette di arrivare con lo stesso tempo del gruppo (perdendo così solo 8'' da Roglic) e lo stesso infortunio di Roglic ipoteca (probabilmente) la Vuelta. C'è un però. Remco Evenepoel dov'era quando ha attaccato Roglic? Posizionamento sbagliato da parte del corridore belga che nel momento clou di questa tappa non si era fatto trovare preparato. Poi gli è andata tutto bene e nei Grandi Giri serve anche questo.

