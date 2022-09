Roglic che, clamorosamente, si Evenepoel vede ormai la strada spianata verso Madrid, ma qualche attacco c'è stato. Enric Mas e Ayuso hanno testato le gambe della maglia roja sul Monasterio de Tentudía, Rigoberto Uran che torna 1886 giorni. Fate un po' voi. E la fuga era una fuga buona, con tanti elementi importanti: da Gino Mäder a Soler, da Jesús Herrada a Alessandro De Marchi. Tutta gente che ha vinto qualcosa. La Vuelta non è più la stessa senzache, clamorosamente, si è ritirato dopo aver tentato di ribaltare tutto il giorno prima a Tomares.vede ormai la strada spianata verso Madrid, ma qualche attacco c'è stato. Enric Mas e Ayuso hanno testato le gambe della maglia roja sul Monasterio de Tentudía, ma il belga ha risposto senza affanni . Non era questa, comunque, la salita dove provare un vero ribaltone. Arriva la fuga in cima, l'ottava che va in porto di questa Vuelta, conche torna al trionfo dopo molto tempo . Se parliamo di Grandi Giri, non vinceva da. Fate un po' voi. E la fuga era una fuga buona, con tanti elementi importanti: da Gino Mäder a Soler, da Jesús Herrada a Alessandro De Marchi. Tutta gente che ha vinto qualcosa.

Promossi

Rigoberto Uran

Erano anni che non era così performante. Perché, a parte che non vinceva dal 9 luglio 2017 in un Grande Giro, non lottava neanche per la vittoria ultimamente. Finalmente abbiamo rivisto quel Rigoberto Uran del passato: si è gestito bene durante la fuga e poi ha colpito con quella stoccata finale in cima a battere i compagni di viaggio.

João Almeida

Finalmente uno scatto di João Almeida. Assolutamente inutile, se vogliamo, perché il portoghese è molto distante dai vari López, Rodríguez e compagnia. Fa però vedere che è in crescita e dà una mano a blindare, inoltre, la classifica a squadre.

Remco Evenepoel

Aveva dormicchiato nella tappa di Tomares e, secondo qualcuno, aveva anche un po' bluffato col discorso della foratura, sfruttando il discorso dei -3 km. Oggi è stato vigile, anche se era difficile fare davvero la differenza su questa salita. Su Mas ha risposto, su Ayuso ha risposto. Remco Evenepoel vede molto più vicina Madrid.

Bocciati

Gino Mäder

A parte qualche piazzamento di Edoardo Zambanini o Fred Wright, la Vuelta della Bahrain Victorious è da dimenticare fin qui. Specialmente lato classifica, con Landa e Gino Mäder mai in partita. L'elvetico ha provato a riscattarsi con un'azione in fuga ma, quando è scoppiata la bagarre, era già finito fuori dai giochi per la vittoria di tappa. Molto male.

Élie Gesbert

È uno scalatore molto interessante e l'ha dimostrato nelle fughe a questa Vuelta e anche in altre corse più o meno importanti. Riesce ad andare in fuga col compagno di squadra Guglielmi, ma anche il capitano dell'Arkéa Samsic è uno dei primi a staccarsi quando comincia la salita finale. Ci aspettavamo qualcosa di più da Élie Gesbert.

L'Astana di Miguel Ángel López

È vero che Miguel Ángel López è cresciuto di condizione e si è avvicinato minacciosamente ad Ayuso e Carlos Rodríguez, ma in questa tappa non c'era nessuno da mandare in fuga? L'Astana ha preferito rimanere tutta attorno al proprio capitano ma, con il tipo di tappa di oggi, qualcuno qualcuno poteva provarci da lontano. Battistella, Nibali, Lutsenko... Vedremo nei prossimi giorni.

