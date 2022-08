Danny van Poppel che si è trasformato in un ottimo lead out. Molti altri velocisti, invece, non si sono neanche visti. Molto male viste le poche occasioni a disposizione per le ruote veloci alla Vuelta ( Va in archivio anche la seconda tappa della Vuelta, la prima in linea dopo la cronosquadre di Utrecht . La cittadina neerlandese è stata teatro anche della prima volata di questa edizione, che ha visto il successo di Sam Bennett . Era pronosticato come uno dei favoriti di giornata, ma in pochi ci scommettevano. Anche perché l'irlandese, maglia verde al Tour 2020, non vinceva una tappa in un Grande Giro dalla Vuelta 2020. Ma ha trovato sulla sua strada un grandeche si è trasformato in un ottimo. Molti altri velocisti, invece, non si sono neanche visti. Molto male viste le poche occasioni a disposizione per le ruote veloci alla Vuelta ( guarda il percorso ).

Ad

CHI VINCE LA VUELTA 2022? Primoz Roglic Jai Hindley Richard Carapaz Simon Yates João Almeida Miguel Ángel López Enric Mas Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Remco Evenepoel Mikel Landa Altro

Vuelta di Spagna Sam Bennett vince la prima volata! Teunissen si prende la roja 3 ORE FA

Promossi

Sam Bennett

Sam Bennett! Non vinceva una tappa in un Finalmente! Non vinceva una tappa in un Grande Giro dal 23 ottobre 2020 , era proprio alla Vuelta, proprio nella prima volata di gruppo di quella edizione. È passato tanto tempo da allora, con un Sam Bennett che passò dall'essere il miglior velocista del lotto ad uno qualunque. Un po' per le diatribe in casa Quick Step per la grana rinnovo, un po' per il passaggio alla Bora Hansgrohe che, effettivamente, è stato un po' tribolato. Era difficile pronosticarlo vincitore vedendo la sua condizione ma, invece, è tornato a ruggire. Ben tornato Sam!

Sam Bennett batte un colpo! Rivivi la sua volata vincente

Danny van Poppel

Il 29enne di Moergestel è un velocista vero: non si vincono 18 corse a caso. Ma, in questo ultimo periodo, il neerlandese ha cambiato 'mestiere', per così dire, diventando un vero ultimo uomo. Ed è molto efficace. Anche qui parlano i risultati. Danny van Poppel fa l'ultimo uomo di Jakobsen che vince gli Europei, fa l'ultimo uomo di Sam Bennett che vince la prima volata della Vuelta.

Luis Ángel Maté

24,9 km di fuga per il corridore della Euskaltel Euskadi. Tecnicamente parlando non è stata un'azione memorabile: una volta ripresa la fuga, se n'è andato lui, ma è stato ripreso molto lontano dal traguardo. Ma lo vogliamo premiare ricordando la sua iniziativa. Per ogni km di fuga che farà in questa edizione della Vuelta, pianterà un albero nella zona della Sierra Bermeja dove un terribile incendio, nel 2021, ha sterminato la flora locale. Luis Ángel Maté si è preso questo impegno e lo vedremo spesso e volentieri all'attacco.

Mads Pedersen vince facile il traguardo volante, Hayter prende 1'' di abbuono

Bocciati

Tim Merlier

Il 3° posto di oggi non è stato un grande risultato per il velocista belga, soprattutto dopo il grande lavoro fatto dall'Alpecin Fenix che ha tenuto controllata la corsa fino ai -50, evitando che la fuga di giornata diventasse credibile. Forse hanno lavorato troppo perché, nel momento clou, Merlier si è ritrovato da solo e ha poi perso nella volata nei confronti di Sam Bennett e Mads Pedersen.

Kaden Groves

Altro velocista che finisce dietro la lavagna è Kaden Groves. Si può anche non vincere, ma l'australiano è arrivato solo 10°. Molto lontano dalla lotta per la vittoria. È vero che non è stato sostenuto dalla squadra, se non nei km finali, ma perché la BikeExchange ha altri obiettivi in questa Vuelta. Ma ci aspettavamo, comunque, molto di più.

Bryan Coquard

Siamo molto felici di rivederlo in un Grande Giro. Era assente dal Tour 2021 e fa il suo debutto alla Vuelta. Bryan Coquard sa muoversi anche da solo, è stato un grande pistard, ma in questa Vuelta può appoggiarsi all'esperienza di Cimolai. Peccato che negli ultimi due km, i corridori della Cofidis erano tutti distanti gli uni dagli altri. Coquard ha fatto da solo, finendo 18°. E di occasioni per riprovarci non ce ne saranno tante...

Brutta botta per Steff Cras a polso e gomito: ecco il primo ritiro alla Vuelta

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Boato per Nibali: "Speciale chiudere qui dove ho vinto il mio primo Grande Giro"

Vuelta di Spagna Da Nibali a Aru: le 10 imprese più belle della Vuelta 18/08/2022 ALLE 12:23