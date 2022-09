Remco Evenepoel e la sua squadra dopo essere sopravvissuto alla Enric Mas, terzo podio per lui, che ha prodotto un solo misero scattino che, ovviamente, non bastava a ribaltare il tutto, avendo 127'' di ritardo dalla maglia roja. Delusione anche da López, niente vittoria finale per Thibaut Pinot. Chi festeggia è anche Ayuso, con il 19enne si prende il terzo gradino del podio. Grande festa soprattutto per RIchard Carapaz che ottiene il suo terzo successo in questa Vuelta dopo gli acuti, in precedenza, di Peñas Blancas Cala il sipario sulla Vuelta n° 77. È vero, c'è ancora la tappa di Madrid, ma sarà solo una passerella pere la sua squadra dopo essere sopravvissuto alla tappa del Puerto de Navacerrada . Proprio così, il corridore belga è riuscito a cogliere un successo per molti insperato alla vigilia di questa edizione. Come è possibile che chi naufragava al Giro dei Paesi Baschi, alla Tirreno-Adriatico o al Giro di Svizzera (corse di una settimana), avrebbe potuto poi vincere una corsa di tre settimane? E invece Evenepoel ha zittito tutti e ha vinto, d'autorità, la Vuelta. Davanti ad, terzo podio per lui, che ha prodotto un solo misero scattino che, ovviamente, non bastava a ribaltare il tutto, avendo 127'' di ritardo dalla maglia roja. Delusione anche da, niente vittoria finale per Thibaut Pinot. Chi festeggia è anche, con il 19enne si prende il terzo gradino del podio. Grande festa soprattutto perche ottiene il suo terzo successo in questa Vuelta dopo gli acuti, in precedenza, di Peñas Blancas e Sierra de la Pandera

Ad

ROGLIC AVREBBE RIBALTATO LA VUELTA? Sì, avrebbe sfilato la roja a Evenepoel No, avrebbe comunque vinto Evenepoel

Vuelta di Spagna Mas non ribalta nulla: Evenepoel vince la Vuelta! A Carapaz la tappa 4 ORE FA

Promossi

Richard Carapaz

Richard Carapaz che, nella prima settimana, era stato il più deludente di tutti i big. Arrivava qui in Spagna per cancellare il 2° posto del Giro d'Italia, finendo però fuori classifica E sono 3. È arrivata la terza vittoria in questa Vuelta perche, nella prima settimana, era stato il più deludente di tutti i big. Arrivava qui in Spagna per cancellare il 2° posto del Giro d'Italia, finendo però fuori classifica alla prima frazione di montagna . È riuscito a riscattarsi strada facendo, e che riscatto: tre vittorie di tappa e la classifica scalatori. Bravissimo.

Carapaz firma la tripletta, Evenepoel campione: rivivi l'arrivo

Juan Ayuso

'Fatto fuori' Carlos Rodríguez, doveva difendersi solo da Miguel Ángel López. Juan Ayuso era sotto a livello di esperienza e, forse, anche a livello di squadra. Ma questo non è stato un impedimento per il giovane spagnolo per difendersi con grande reattività. Il colombiano ha provato 2-3 scattini, ma Ayuso ha sempre risposto presente non mostrando nessun momento di cedimento.

Remco Evenepoel

E, alla fine, Remco Evenepoel. Vien da dire, anche oggi crolla domani. Certo, con Roglic sarebbe stata un'altra roba... Detto questo, ha fatto quel che voleva in queste ultime tappe, con Evenepoel che ha guardato a vista Enric Mas sfidandolo ad ogni scatto. Vittoria d'autorità per il corridore della Quick Step che riporta il Belgio ad esultare in un Grande Giro. L'ultimo a trionfare era stato Johan De Muynck al Giro d'Italia 1978.

Bocciati

Enric Mas e la Movistar

Enric Mas. Lo stesso capitano della Movistar ha prodotto un solo scattino che non ha fatto nemmeno il solletico ad Evenepoel. Forse possiamo scritturare una nuova serie televisiva. Non si è capito cosa volessero fare. E dire che avevano mandato in fuga Valverde e Mühlberger per provare ad usare la Bi-Zona come fatto dalla Jumbo Visma al Tour de France , quando Vingegaard mandò definitivamente ko Pogacar sull'Hautacam . Squadre e interpreti diversi e risultato diverso. Anche perché, a ben vedere, né Valverde né Mühlberger sono riusciti ad essere utili alla causa di. Lo stesso capitano della Movistar ha prodotto un solo scattino che non ha fatto nemmeno il solletico ad Evenepoel. Forse possiamo scritturare una nuova serie televisiva.

"Scatta e si ferma": ecco l'unico scatto di Mas che non fa nemmeno il solletico a Evenepoel

Mas: "Non è stato un gran giorno per me, ma ci abbiamo provato e dobbiamo essere contenti"

Miguel Ángel López

Altro che ha deluso. Recuperare 42'' non era una missione impossibile, ma il Miguel Ángel López visto negli ultimi giorni assomigliava tanto a quello della prima settimana. Si ha provato 2-3 accelerazioni, ma che non hanno nemmeno impensierito Aysuo. Lui puntava anche ad una vittoria di tappa, si deve accontentare del 4° posto della generale. Che resta comunque un grande risultato considerando come si è preparato prima di questa Vuelta (non si era preparato). Ma nelle ultime due tappe di montagna ci aspettavamo un López più protagonista.

Thibaut Pinot

Dopo aver mancato la vittoria al Tour, ci ha riprovato alla Vuelta. Tentativi su tentativi ma ogni qual volta arriva il momento della verità, si stacca. Thibaut Pinot non ha convinto tantissimo in questa edizione, al netto del fatto che almeno lo abbiamo visto là davanti a giocarsi qualcosa. Negli ultimi due anni non succedeva nemmeno quello...

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

La Vuelta 2022 sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini tutti i giorni a partire dalle 14.30. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, senza pubblicità, potrete seguire la Vuelta di Spagna in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Presentazione chic: i corridori vanno via in barca per i canali di Utrecht

Vuelta di Spagna Roglic: "La caduta? Tutta colpa di un corridore, è inaccettabile" IERI ALLE 16:28