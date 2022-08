Evenepoel indossa per la prima volta la maglia roja, provando l'ebrezza di essere leader dopo essersi issato al 1° posto grazie alla splendida Jesús Herrada che torna al Samuele Battistella che si è ritagliato uno spazio e non è andato tanto lontano dall'alzare le braccia al cielo. Il week end sta per arrivare e porterà con sé due tapponi mica da ridere tra Colláu Fancuaya e Les Praeres che potranno sconvolgere la classifica generale . Intantoindossa per la prima volta la maglia roja, provando l'ebrezza di essere leader dopo essersi issato al 1° posto grazie alla splendida performance sull'Ascensión al Pico Jano . Niente volata, questa volta, ma arriva la fuga conche torna al successo alla Vuelta , lui che aveva vinto già nel 2019 - sempre grazie ad una fuga - davanti a De Gendt. Applausi comunque perche si è ritagliato uno spazio e non è andato tanto lontano dall'alzare le braccia al cielo.

Promossi

Jesús Herrada

Bravissimo ad inserirsi nella fuga giusta al momento giusto. Ha esperienza e la mette prima al servizio dei compagni di viaggio, poi al servizio di se stesso - nel finale - quando salta qualche cambio prima della volata. Infine, infila tutti conquistando un'altra tappa alla Vuelta. Jesús Herrada aveva già vinto nella corsa spagnola: era il 29 agosto 2019 ad Ares del Maestrat, proprio grazie ad un'azione in fuga.

Che peccato Battistella: lo sprint lo vince Herrada: rivivi l’arrivo

Samuele Battistella

Non ha alzato le braccia al cielo, ma non c'è andato tanto lontano. Samuele Battistella può essere soddisfatto della sua tappa e per come l'ha gestita. Grande lavoro durante la giornata per dare credibilità alla fuga e poi ha eseguito una volata comunque buona a cospetto di un corridore ben più esperto. Forse il morale non sarà buono questa sera, ma è tutta esperienza che incamera in vista di altre occasioni.

Sam Bennett

Il vincitore di giornata è lui. Quel GPM a metà tappa doveva mandarlo in crisi, con Mads Pedersen pronto a prendersi vittoria di tappa e punti per la maglia verde. Sam Bennett effettivamente si è staccato, ma è riuscito a rientrare in gruppo e a battere poi Pedersen in volata. Risultato? Aveva 9 punti di vantaggio sul danese, ora ne ha 15.

Bocciati

Mads Pedersen

Abbiamo già spiegato tutto sopra nella descrizione di Sam Bennett. La Trek Segafredo ha fatto quello che doveva fare, staccando Bennett sulla salita, ma l'irlandese è rientrato. L'unica è che forse poteva spendere ancora qualche cartuccia per rientrare sulla fuga. Ma, se l'avesse fatto, vien da dire, avrebbero forse regalato una chance in più al corridore della Bora Hansgrohe. Detto questo, Mads Pedersen è parso scarico all'arrivo e ha perso altri 6 punti in chiave maglia verde.

Fred Wright

Se l'è giocata veramente male. Fred Wright era il più veloce di quelli in fuga, ma è entrato per primo all'ultimo km, ritrovandosi così messo in mezzo dai compagni-nemici di fuga. Non riusciva più ad uscire da queste sabbie mobile e si è fatto infilare da Jesús Herrada e Battistella. Anche per lui tutta esperienza che incamera.

Ethan Hayter

Mads Pedersen era il favorito n° 1, ma questa poteva essere anche la tappa di Ethan Hayter. Luke Plapp ha provato a lavorare per qualche km in testa per rientrare sulla fuga, ma è stata l'unica carta giocata dalla Ineos per recuperare. Un po' poco? Si poteva fare di più? Di occasioni alla Vuelta ce ne sono poche. È vero che la Ineos ha tanti leader, ma poteva fare qualcosa di più per dare una chance al britannico.

Vervaeke ha fretta di rientrare, Evenepoel no e lo mando a quel paese

Dove seguire la Vuelta in Diretta tv e streaming

